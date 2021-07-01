Трамп попал в ТОП-5 худших президентов США

Трамп выступает во время посещения незавершенного участка пограничной стены 30 июня 2021-го в городе Фарре, штат Техас / Getty Images

Группа американских историков включила бывшего президента Дональда Трампа в ТОП-5 худших президентов США.

Трамп получил самый низкий рейтинг среди всех президентов США, которые работали в Белом доме за последние 150 лет. Об этом пишет Rzeczpospolita.

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Историки обновили рейтинг президентов США C-SPAN. Предыдущий рейтинг был в 2017 году. Группа из 142 историков и политологов рассмотрела 10 лидерских качеств глав Белого дома.

После неожиданной победы Трампа в 2016-м и поражения в 2020-м историки считают его худшим со времен Гражданской войны в Америке. Однако он по-прежнему остается лицом Республиканской партии и ее наиболее влиятельной фигурой, а также рассматривается как потенциальный кандидат на выдвижение в президенты в 2024 году.

Среди других современных президентов Барак Обама поднялся с 12-го на 10-е место в рейтинге лучших. Рональд Рейган занял девятое место, Билл Клинтон 19-е, Джордж Буш-старший 21-е, а Джордж Буш-младший 29-е. Ричард Никсон, который был единственным президентом, вынужденным уйти в отставку в результате скандала, занял 31-е место.

Историки называют Трампа худшим президентом в истории по двум из 10 черт - моральный авторитет и административные навыки. Его самая сильная позиция - общественное убеждение, в котором он занял 32-е место. С 2000-го C-SPAN проводит опрос каждый раз, когда происходит смена администрации Белого дома.

Первое место в рейтинге неизменно занимает Авраам Линкольн. Джордж Вашингтон, Франклин Рузвельт и Теодор Рузвельт также вошли в ТОП-5 лучших. Замыкает пятерку Дуайт Эйзенхауэр.

Президентом с самым низким рейтингом является Джеймс Бьюкенен - предшественник Линкольна, срок пребывания которого способствовал началу Гражданской войны.

Трамп заявил, что результаты президентских выборов в США в 2020-м были сфальсифицированы, как в Украине в 2004-м. Об этом он заявил во время выступления перед сторонниками в штате Огайо. Трамп в очередной раз подчеркнул, что доведет факт "фальсификации" выборов.