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понедельник, 02 декабря 2019 07:43

Трамп пообещал, что СПИДа через 10 лет не будет

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Президент США Дональд Трамп заявил, что поборет за десять лет эпидемии СПИДа в стране.

"Во Всемирный день борьбы со СПИДом мы с первой леди выражаем свою поддержку тем, кто живет с ВИЧ/ СПИДом, и скорбим по погибшим. Подтверждаем наше обязательство положить конец эпидемии ВИЧ / Спида в Америке через десять лет", - заявил Трамп.

  Твит Трампа
Твит Трампа
Американские ученые обнаружили новый штамм вируса иммунодефицита человека — ВИЧ.

В лаборатории Abbott Laboratories и миссурийском универстите, где проводили исследования сообщили, что уже есть люди, которые им заражены. ВИЧ имеет несколько штаммов. Они со временем могут подвергаться изменениям и мутациям. Новый штамм принадлежит группе Му виду ВИЧ-1.
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