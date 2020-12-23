Трамп помиловал 4 бойцов частной фирмы, виновных в убийстве 14 иракцев

Сгорелая машина на месте, где бойцы Blackwater открыли огонь по толпе в Багдаде, Ирак, в 2007-м / Getty Images

Президент США Дональд Трамп помиловал 4 бойцов частной военной компании Blackwater, отбывающих тюремное заключение за убийство 14 мирных жителей, в том числе, двух детей, в Багдаде 2007-го.

Массовое убийство вызвало международный протест из-за использования в войне наемников. Об этом пишет CNN.

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4 бойца Пол Слау, Эван Либерти, Дастин Херд и Николас Слаттен были в бронированной колонне, которая открыла беспорядочный огонь из пулеметов, гранатометов и снайперского оружия по толпе безоружных людей на площади в иракской столице. Резня на площади Нисур была одним из самых серьезных эпизодов оккупации Ирака под руководством США.

Слау, Либерта и Херда осудили по нескольким обвинениям в умышленном убийстве и попытке убийства. Слаттена, который первым открыл огонь, признали виновным в убийстве 1-й степени. Его приговорили к пожизненному заключению. Остальные достали до 30 лет тюрьмы каждый.

Первоначальное судебное преследование прекратил федеральный судья США, что возмутило иракцев. Однако тогдашний вице-президент Джо Байден пообещал продолжить судебное преследование, что ему удалось сделать 2015-го, когда подсудимым вынесли приговоры.

"Огромное количество ненужных человеческих потерь и страданий, связанных с преступным поведением подсудимых 16 сентября 2007 года, поражает", - заявила при вынесении приговора прокуратура США.

Помилование - одно из нескольких, которые президент Трамп предоставил военным США, обвиняемым или осужденным за преступления против гражданских лиц в зонах боевых действий. В ноябре 2019-го помиловал бывшего армейского командира, который должен предстать перед судом за убийство афганца, заподозренного в изготовлении бомб. Также помиловал бывшего лейтенанта, признанного виновным в убийстве 3 афганцев.

Прокуратура утверждала, что хорошо вооруженный конвой Blackwater сделал не спровоцированную атаку. Адвокаты защиты утверждали, что их клиенты открыли огонь после того, как иракские повстанцы устроили засаду.

После приговора компания Blackwater изменила название на Academi, ее продали и переименовали 2011-го. С тех пор Academi вложила значительные средства в программы соблюдения нормативных требований и этики, обучению бойцов, и профилактике потерь среди мирных жителей для строгого соблюдения законов США и местных.