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среда, 04 декабря 2019 20:43

Трамп покинул саммит НАТО после шуток Трюдо

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Трамп покинул саммит НАТО после шуток Трюдо
Трамп из-за оскорбления покинул саммит НАТО. Фото: Online.ua

Президент США Дональд Трамп покинул саммит НАТО после распространения видео, на котором его якобы высмеяли мировые лидеры.

Также Трамп назвал премьер-министра Канады Джастина Трюдо "двуликим". Это произошло, когда журналисты спросили Трампа о видео, в котором международные коллеги пошутили по поводу его пресс конференции с Эммануэлем Макроном, передает The Independent.

"Ну, он (Трюдо - ред.) двуликий", - сказал Трамп.

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"Честно говоря, Трюдо хороший парень, я считаю его очень приятным парнем. Но вы знаете правду, что я позвонил ему за то, что он не платит 2% (часть ВВП стран Альянса, которая выделяется для НАТО - ред.), и я думаю, что он не очень рад этому", - добавил Трамп.

Перед саммитом НАТО премьер-министр Канады Джастин Трюдо, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Франции Эммануэль Макрона в общей беседе пошутили с американского лидера Дональда Трампа. Видео сразу вызвало резонанс в сети.

"Ты почему опоздал?" - спросил Борис Джонсон в Макрона. Своей, очередь Джастин Трюдо в шутку сказал, что Макрон опоздал, ведь "проводил 40-минутную пресс-конференцию (с Трампом - ред.)" и добавил: "Вы просто наблюдали, как у него челюсть отпадает".

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Дата
04
декабря

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