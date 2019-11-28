Трамп подписал закон о защите прав человека в Гонконге

Трамп защищает Гонконг. Фото: Сегодня

Закон "О защите прав человека и демократии в Гонконге" подписал президент США Дональд Трамп.

Закон предполагает ежегодный пересмотр торговых отношений с Гонконгом в зависимости от достаточной степени его автономии, а также санкции против лиц, ответственных за нарушение прав человека в Гонконге, сообщает пресс-служба Белого дома.

Кроме того, Трамп подписал закон о запрете поставок в Гонконг некоторой полицейской экипировки.

"Мы прибегаем к законам в надежде, что лидеры и представители Китая и Гонконга смогут мирно урегулировать свои разногласия", – говорится в сообщении.

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Напомним,с июня в Гонконге продолжаются массовые протесты. Первоначально их участники выступали против планов правительства внести изменения в закон об экстрадиции.