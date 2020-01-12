Трамп поддержал протесты в Тегеране: "Я был на вашей стороне"

Трамп обратился к иранцам. Фото: ТСН

Президент США Дональд Трамп поддержал протесты в Тегеране. Они начались после признания Ирана в причастности к авиакатастрофе украинского самолета.

"Храброму, многострадальному народу Ирана: я был на вашей стороне от начала своего президентства и моя администрация будет продолжать выступать за вас. Мы внимательно следим за вашими протестами, и мы вдохновляемся вашей отвагой", - написал президент США в Фейсбуке.

Также он продублировал свое сообщение на арабском.

"Правительство Ирана должно позволить правозащитным группам выяснить и сообщить факты с места событий относительно протестов иранцев. Не должна повториться снова резня мирных протестующих, не должно быть выключения Интернета. Мир наблюдает", - добавил Трамп.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Тегеране задержали посла Великобритании

Напомним, в Тегеране студенты вышли на акцию скорби за признание Ирана в сбивании украинского пассажирского самолета. Самая больший толпа собралась под политехническим университетом. Там, по некоторым сообщениям, звучали политические лозунги. Правоохранители разогнали митингующих.