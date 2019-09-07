Трамп пересмотрит принцип выделения помощи другим государствам

Дональд Трамп изменит принцип выделения денежной помощи другим странам Фото: ЕРА

Ряде стран могут отказать в дальнейшей поддержке.

Президент США Дональд Трамп планирует пересмотреть принцип выделения помощи другим государствам. Об этом сообщает издание Politico, у которого в распоряжении оказался соответствующий проект решения президента.

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Сейчас необходимые средства получают государства, которые являются "друзьями и союзниками" США. Администрация Трампа планирует отдать предпочтение странам, которые "поддерживают цели" Вашингтона. Больше всего такие изменения коснутся государств Африки, Азии и Латинской Америки.

Благодаря таким нововведениям Трамп нарушит негласный принцип содействия по гуманитарным, а не политическим соображениям. Такая стратегия позволит США сэкономить и обеспечить лидерство "в глобальной энергосистеме".

В конце лета Дональд Трамп затягивал выделение $250 млн военной помощи Украине. Глава страны попросил свою команду по национальной безопасности пересмотреть программу финансирования, известную как Инициатива содействия безопасности в Украине, чтобы убедиться, что эти деньги используются в интересах Соединенных Штатов. Позже Пентагон официально объявил, что завершил обзор военной помощи Украине и пришел к выводу, что помощь должна продолжаться.