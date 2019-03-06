Трамп передумал выводить войска США из Сирии

Трамп решил сохранить войска США в Сирии. Фото: rus.delfi.ee

Президент США Дональд Трамп написал членам Конгресса, что сохранит военное присутствие в Сирии.

Двухпартийная группа сенаторов и членов Палаты представителей написала Трампу 22 февраля, аплодируя его решению оставить небольшую группу армии, сообщает NBC News.

"Мы поддерживаем небольшие американские стабилизирующие войска в Сирии. Сила, которая включает в себя небольшой контингент американских войск и сухопутных войск от наших европейских союзников, необходимая для обеспечения стабильности и предотвращения возврата ИД", - написала группа.

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Трамп выделил в письме параграф о целях США в Сирии, в котором говорилось: "Как и вы, мы стремимся к тому, чтобы все достижения в Сирии не были утрачены, чтобы ИД никогда не вернулся, что Иран не ободренный, и мы консолидируем наши достижения и обеспечиваем лучший результат в Женеве для американских интересов".

"Я согласен на 100%. Все делается", - написав Трамп прямо на письме и подписал его.

19 декабря Президент США Дональд Трамп объявил о победе над Идил в Сирии. Позже в тот же день Белый дом сообщил о выводе американских войск из страны. Трамп свое решение объяснил тем, что сирийская кампания США не стоит затраченных ресурсов на нее из американского бюджета.