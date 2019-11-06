Трамп отреагировал на убийство граждан США в Мексике

Трамп готов объявить войну наркокартелям в Мексике.

Глава Белого дома заявил о готовности США вместе с Мексикой объявить войну наркокартелям и пообещал "стереть с лица земли" преступников. Заявление прозвучало после трагедии в Мексике, где жертвами перестрелки между двумя бандами стали американцы. Погибли три женщины и семеро детей, в том числе двое младенцев.

"Замечательная семья и ее друзья из штата Юта оказались между двух жестоких наркокартелей, стрелявших друг в друга, в результате чего было убито много замечательных американцев, в том числе маленьких детей, а некоторые пропали без вести", - написал Трамп Twitter .

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Он подчеркнул: если Мексике нужна помощь в очищении от "этих монстров", Соединенные Штаты готовы "быстро и эффективно" выполнить эту работу.

"Картели стали настолько большими и мощными, что иногда необходима армия, чтобы победить армию", - отметил президент США.

В связи с этим он подчеркнул, что ожидает от Мехико лишь сигнала о необходимости поддержки.

"Для Мексики пришло время с помощью Соединенных Штатов начать войну против наркокартелей и стереть их с лица земли. Мы просто ждем звонка от вашего замечательного нового президента", - заявил Трамп.

В свою очередь мексиканский президент заявил, что Мексика не нуждается в иностранной помощи в подобных случаях.

31 марта Дональд Трамп заявил, что закроет границу с Мексикой, если не получится добиться определенных шагов от мексиканских властей и Конгресса США. Президент США пригрозил наложить пошлины на импорт мексиканских автомобилей, если Мексика не преодолеет проблемы наркотрафика и мигрантов. В апреле Трамп отказался от идеи закрытия границы с Мексикой.