Трамп отреагировал на резолюцию относительно своего импичмента

Президент США Дональд Трамп отреагировал на резолюцию об импичменте. Фото - ВВС

Президент США Дональд Трамп раскритиковал конгрессменов-демократов и назвал принятую ими резолюцию об импичменте "охотой на ведьм".

"Самая большая охота на ведьм в американской истории!", - возмутился Трамп в Twitter.

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Он также упрекнул сторонникам импичмента тем, что их действия ударят по американской экономике.

"Обман с импичментом вредит нашему фондовому рынку. Но демократов это не волнует", - написал американский президент.

Палата представителей США приняла резолюцию о дальнейших шагах по делу импичмента президента США Дональда Трампа. За утверждение резолюции проголосовали 232 конгрессмена, "против" высказались 196 человек.