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воскресенье, 19 января 2020 09:17

Трамп остался без советника по вопросам России

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Трамп остался без советника по вопросам России
Пик занимал должность 3 месяца. Фото: facebook.com

Советник американского президента Дональда Трампа по России Эндрю Пик оставил свой пост примерно через три месяца после назначения.

Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на три разных источника.

Накануне против Пика начали расследование. До получения результатов его отправили в отпуск. 17 января его уволили, информирует агентство.

Белый дом и сам Пик комментировать эту информацию отказались.

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Эндрю Пик занимал должность главы подразделения по отношениям с Европой и Россией СНБ США. Ранее был заместителем помощника госсекретаря по вопросам Ирака и Ирана.

21-24 января он должен был сопровождать Трампа на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

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