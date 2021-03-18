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четверг, 18 марта 2021 10:17

Трамп обеднел за время президентства - Bloomberg

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Трамп обеднел за время президентства - Bloomberg
Доходы Трампа стремительно падают. Фото: Reuters

Доход 45-го президента США Дональда Трампа уменьшился с $3 млрд до $2,3 млрд во время его правления.

Финансовые расчеты сделало информационное агентство Bloomberg.

На состояние Трампа негативно повлияла пандемия коронавируса и штурм Капитолия его сторонниками. Последнее навредило отношениям с брокерами и кредиторами. За 4 последующие года Трамп должен погасить займы на сумму как минимум $590 млн.

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Стоимость коммерческой недвижимости экс-президента также упала - $1,7 млрд. Это на 26% меньше, чем в 2016 году.

"Только некоторые отрасли в США пострадали столь же сильно за последний год, когда сотрудники исчезли из офисных башен, а деловые районы превратились в города-призраки", - говорится в материале.

Курорты и отели Трампа оценили в $558,9 млн. Доход с этой недвижимости упал за 5 лет на 42%.

45-й глава США Дональд Трамп хочет принять участие в президентских выборах 2024 года из-за возможной кампании экс-актрисы и жены принца Гарри Меган Маркл.

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Дата
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