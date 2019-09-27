Дональд Трамп зробив різку заяву про журналістів. Фото: AFP

Президент США Дональд Трамп назвал журналистов животными и подонками.

Об этом он сказал на закрытой встрече с дипломатами, передает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

"Вы знаете этих животных в прессе. Они животные, одни из худших человеческих существ, которых вы встречали. Они подонки, многие из них - ублюдки", - заявил Трамп.

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После разговора Дональда Трампа и Владимира Зеленского 25 июля американский разведчик подал жалобу о давлении Трампа на Зеленского. Президент США якобы требовал от украинского коллеги начать уголовное расследование против своего главного конкурента на президентских выборах Джо Байдена или его сына Хантера. После чего спикерка Палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о начале формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. 26 сентября Трамп и Зеленский провели свою первую встречу, на которой оба отрицали любое давление.