Трамп назвал дату и место встречи с Ким Чен Ыном

Встреча президента США Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном состоится 12 июня в Сингапуре.
Об этом Трамп написал в своем Twitter.
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"Долгожданная встреча с Ким Чен Ыном состоится в Сингапуре 12 июня. Мы оба постараемся, чтобы она стала особым моментом для всеобщего мира", - заявил он.
КНДР выпустила на волю трех американских граждан, они уже отправились на родину вместе с госсекретарем Майком Помпео. Об этом написал президент США Дональд Трамп.
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