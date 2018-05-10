Трамп назвал дату и место встречи с Ким Чен Ыном

Лидеры встретятся в Сингапуре. Фото: inosmi.ru

Встреча президента США Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном состоится 12 июня в Сингапуре.

Об этом Трамп написал в своем Twitter.

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"Долгожданная встреча с Ким Чен Ыном состоится в Сингапуре 12 июня. Мы оба постараемся, чтобы она стала особым моментом для всеобщего мира", - заявил он.

КНДР выпустила на волю трех американских граждан, они уже отправились на родину вместе с госсекретарем Майком Помпео. Об этом написал президент США Дональд Трамп.