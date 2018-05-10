Трамп назвал дату и место встречи с Ким Чен Ыном

 
Ексклюзивы
1/5
В столкновениях под имением Левочкина пострадал журналист Gazeta.ua
В столкновениях под имением Левочкина пострадал журналист Gazeta.ua
5 Просмотров: 1818
Пророссийские силы начали конкурировать за развал Украины
Пророссийские силы начали конкурировать за развал Украины
12 Просмотров: 46376
Известная актриса рассказала, чего не хватает украинскому театру
Известная актриса рассказала, чего не хватает украинскому театру
1 Просмотров: 1359
"Обманывают людей" - чиновники мешают приходам переходить в Киевский патриархат
"Обманывают людей" - чиновники мешают приходам переходить в Киевский патриархат
Просмотров: 3033
Назвали роль "Интера" в планах Кремля
Назвали роль "Интера" в планах Кремля
Просмотров: 5985
"Я боюсь смотреть украинское кино с интимными сценами" - Витовская
"Я боюсь смотреть украинское кино с интимными сценами" - Витовская
Просмотров: 1791
Половина верующих Московского патриархата перейдут в поместную церковь - Саган
Половина верующих Московского патриархата перейдут в поместную церковь - Саган
Просмотров: 1071
Порошенко показывает незрелость в ситуации с "Интером"
Порошенко показывает незрелость в ситуации с "Интером"
7 Просмотров: 7029
План Порошенко "жить по-новому в Польше" выгоден для Кремля - ​​Мишель Терещенко
План Порошенко "жить по-новому в Польше" выгоден для Кремля - ​​Мишель Терещенко
3 Просмотров: 11196
"Слишком мало жертв было принесено. Будет еще откат" - священник Маринчак о цене независимости
"Слишком мало жертв было принесено. Будет еще откат" - священник Маринчак о цене независимости
Просмотров: 1980
Фото
Все фото
10
10
4
15
3
За разрешение на самоубийство ученый заплатил $15 тысяч
За разрешение на самоубийство ученый заплатил $15 тысяч
5 мест, чтобы сделать предложение любимой
5 мест, чтобы сделать предложение любимой
Крокодил откусил невесте руку
Крокодил откусил невесте руку
Победобесие на марше&quot; Россия сошла с ума в канун Дня победы
Победобесие на марше" Россия сошла с ума в канун Дня победы
Среди города загорелся автобус
Среди города загорелся автобус
Видео
Все видео
Охрана Путина грубо вытолкала ветерана
Охрана Путина грубо вытолкала ветерана
Закончился первый полуфинал Евровидения-2018: видео выступлений победителей
Закончился первый полуфинал Евровидения-2018: видео выступлений победителей
Собака стала героем прогноза погоды
Собака стала героем прогноза погоды
Плохие знаки на инаугурации: Путину предсказали короткое правление
Плохие знаки на инаугурации: Путину предсказали короткое правление
Новый-старый президент: инаугурацию Путина высмеяли мемами и карикатурами
Новый-старый президент: инаугурацию Путина высмеяли мемами и карикатурами
Интервью
1/5
План Порошенко "жить по-новому в Польше" выгоден для Кремля - ​​Мишель Терещенко
План Порошенко "жить по-новому в Польше" выгоден для Кремля - ​​Мишель Терещенко
3 Просмотров: 11196
"Слишком мало жертв было принесено. Будет еще откат" - священник Маринчак о цене независимости
"Слишком мало жертв было принесено. Будет еще откат" - священник Маринчак о цене независимости
Просмотров: 1980
"И за Порошенко, и за Тимошенко, и за Вакарчуком, и за Бойко стоит большой капитал"
"И за Порошенко, и за Тимошенко, и за Вакарчуком, и за Бойко стоит большой капитал"
Просмотров: 6750
"По 12 часов в силиконе. После съемок лечила кожу, восстанавливала эмаль на зубах" - Ирма Витовская
"По 12 часов в силиконе. После съемок лечила кожу, восстанавливала эмаль на зубах" - Ирма Витовская
2 Просмотров: 6525
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Просмотров: 2142
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
10 мая 2018
Просмотров: 180
Бути і хотіти
Довго дбаєш про те, ким бути. І от стаєш більш-менш таким, яким хотів. А потім намагаєшся згадати, ким же ти був до того. Й підозрюєш, що був кимось ...
четверг, 10 мая 2018 18:50

Трамп назвал дату и место встречи с Ким Чен Ыном

  Комментировать
Трамп назвал дату и место встречи с Ким Чен Ыном
Лидеры встретятся в Сингапуре. Фото: inosmi.ru

Встреча президента США Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном состоится 12 июня в Сингапуре.

Об этом Трамп написал в своем Twitter.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: КНДР обвинила США в провокациях

"Долгожданная встреча с Ким Чен Ыном состоится в Сингапуре 12 июня. Мы оба постараемся, чтобы она стала особым моментом для всеобщего мира", - заявил он.

КНДР выпустила на волю трех американских граждан, они уже отправились на родину вместе с госсекретарем Майком Помпео. Об этом написал президент США Дональд Трамп.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Читайте також
В США возвращаются трое заключенных в КНДР граждан
В США возвращаются трое заключенных в КНДР граждан Просмотров: 189
КНДР обвинила США в провокациях
КНДР обвинила США в провокациях Просмотров: 387
Сейчас вы читаете новость «Трамп назвал дату и место встречи с Ким Чен Ыном». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
10
мая

Кропивницкий оставил юридический факультет ради театра

Порошенко отказался провозглашать Год утверждения государственного языка

Платные школы отменили только после смерти Сталина

За ночь студенты сожгли на костре 20 тысяч книг

Самое читаемое
В сети показали фото Крыма, за год до депортации татар
В сети показали фото Крыма, за год до депортации татар
19
 3 Просмотров: 116465
Похудевшая Ким Кардашьян ошеломила результатам жесткой диеты в мини платье
Похудевшая Ким Кардашьян ошеломила результатам жесткой диеты в мини платье
13
 Просмотров: 94945
Прозрачные декольте и &quot;голые&quot; платья: звезды поразили образами на Каннском кинофестивале
Прозрачные декольте и "голые" платья: звезды поразили образами на Каннском кинофестивале
26
 Просмотров: 69012
Ветераны, которых не покажут по телевизору - жуткие картины
Ветераны, которых не покажут по телевизору - жуткие картины
14
 Просмотров: 68402
Пророссийские силы начали конкурировать за развал Украины
Пророссийские силы начали конкурировать за развал Украины
 12 Просмотров: 46367
Больше всего комментируют
12
Пророссийские силы начали конкурировать за развал Украины
11
Националисты начали блокировать телеканал "Интер"
11
Виталий Козловский засветился на концерте к 9 мая в России
7
Порошенко показывает незрелость в ситуации с "Интером"
7
Путину не нужен Донбасс - Геращенко
Голосов: 3067
Голосование Кто выиграет Кубок Украины по футболу 2017/18?
  • 1) "Шахтёр"
  • 2) "Динамо"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua