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четверг, 03 октября 2019 09:42

Трамп назвал человека, который просил разблокировать военную помощь Украине

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Трамп назвал человека, который просил разблокировать военную помощь Украине
Трамп призвал Европу больше помогать Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что сенатор Роб Портман позвонил ему и сказал: "пожалуйста, разблокируйте деньги" для Украины.

Об этом американский лидер заявил на пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинистьо, сообщает Reuters.

"Роб Портман позвонил мне и сказал: "пожалуйста, разблокируйте деньги на военную помощь Украине". Это была единственная причина. Я дал деньги, потому что об этом попросили Роб Портман и другие законодатели", - отметил Трамп.

"Я ненавижу, когда США является единственной страной, которая дает деньги. Европейские страны "должны платить больше в качестве помощи Украине", - добавил президент США.

По его словам, страна "расположена гораздо ближе к странам Европы, чем в США", поэтому они и должны в первую очередь оказывать Киеву помощь.

"Украина как стена между Россией и Европой, как большая, широкая, красивая стена", - сказал Трамп.

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Соединенные Штаты Америки разблокировали помощь безопасности Украине на почти 400 миллионов долларов.

Напомним, в августе Белый дом решил проанализировать программу военной помощи Украине, чтобы убедиться, что деньги будут потрачены в соответствии с интересами США.

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Дата
03
октября

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