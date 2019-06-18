Трамп назначил нового главу Пентагона

Президент США Дональд Трамп назначил новым исполняющим обязанности главы Пентагона министра армии Марка Эспера.
Об этом Трамп сообщил во вторник, 18 июня, в своем микроблоге в Twitter.
"И.о. министра обороны Патрик Шанахан, который выполнил прекрасную работу, решил не продолжать процесс утверждения на должность (главы Пентагона), чтобы больше времени посвящать семье. Я назначу новым исполняющим обязанности министра обороны министра армии Эспера", - подчеркнул он.
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Президент США поблагодарил Шанахана за службу и выразил уверенность в том, что Эспер "выполнит замечательную работу" на новой должности.
Acting Secretary of Defense Patrick Shanahan, who has done a wonderful job, has decided not to go forward with his confirmation process so that he can devote more time to his family....— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 червня 2019 р.
Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс покинет свой пост в конце июня и возможно будет баллотироваться на пост губернатора Арканзаса. Трамп охарактеризовал своего пресс-секретаря как профессионала и выразил надежду, что она продолжит свою карьеру на высоких государственных должностях.
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