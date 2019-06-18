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вторник, 18 июня 2019 22:38

Трамп назначил нового главу Пентагона

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Трамп назначил нового главу Пентагона
Марка Эспера назначили и. о. главы Пентагона. Фото: Stripes

Президент США Дональд Трамп назначил новым исполняющим обязанности главы Пентагона министра армии Марка Эспера.

Об этом Трамп сообщил во вторник, 18 июня, в своем микроблоге в Twitter.

"И.о. министра обороны Патрик Шанахан, который выполнил прекрасную работу, решил не продолжать процесс утверждения на должность (главы Пентагона), чтобы больше времени посвящать семье. Я назначу новым исполняющим обязанности министра обороны министра армии Эспера", - подчеркнул он.

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Президент США поблагодарил Шанахана за службу и выразил уверенность в том, что Эспер "выполнит замечательную работу" на новой должности.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс покинет свой пост в конце июня и возможно будет баллотироваться на пост губернатора Арканзаса. Трамп охарактеризовал своего пресс-секретаря как профессионала и выразил надежду, что она продолжит свою карьеру на высоких государственных должностях.

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Дата
18
июня

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