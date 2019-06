Трамп назначил нового главу Пентагона

Президент США Дональд Трамп назначил новым исполняющим обязанности главы Пентагона министра армии Марка Эспера.

Об этом Трамп сообщил во вторник, 18 июня, в своем микроблоге в Twitter.

"И.о. министра обороны Патрик Шанахан, который выполнил прекрасную работу, решил не продолжать процесс утверждения на должность (главы Пентагона), чтобы больше времени посвящать семье. Я назначу новым исполняющим обязанности министра обороны министра армии Эспера", - подчеркнул он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Трамп решил напугать американцев перед выборами президента

Президент США поблагодарил Шанахана за службу и выразил уверенность в том, что Эспер "выполнит замечательную работу" на новой должности.

Acting Secretary of Defense Patrick Shanahan, who has done a wonderful job, has decided not to go forward with his confirmation process so that he can devote more time to his family....