Трамп мерялся с Обамой помощью Украины

Президент США Дональд Трамп хвастался, как много он сделал для Украины, по сравнению с Бараком Обамой.

Сравнение появилось на официальной странице Белого дома в Instagram.

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Согласно инфографикой, Обама предоставил Украине только подушки и одеяла, а Трамп - $400 млн на военную помощь.

Автор: instagram

Сейчас в США идет предвыборная борьба между республиканцами и демократами. Трамп - республиканец, а Обама - демократ.

Cтенограму первого телефонного звонка между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским опубликовал Белый дом. Разговор состоялся 21 апреля после победы Зеленского на президентских выборах.