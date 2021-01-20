Трамп хотел помиловать себя и свою семью

Трамп прислушался к своим адвокатам. Фото: Reuters

45-й президент США Дональд Трамп отказался от идеи помиловать себя или кого-то из членов своей семьи.

Такой совет ему дали юристы, сообщило CNN.

По словам юрисконсультанта Белого дома Пэта Чиполлоне, объявления Трампом помилования самого себя повлечет опасное положение для республиканцев.

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Для политика помиловании станет косвенным объявлением своей вины.

Адвокаты Трампа считают, что нельзя помогать ряду конгрессменов-республиканцев, которые принимали участие в штурме Капитолия 6 января.

45-й президент США Дональд Трамп в последние часы на посту главы государства помиловал 73 человека, еще 70 он смягчил наказание.