Трамп хотел помиловать себя и сво семью

45-й президент США Дональд Трамп отказался от идеи помиловать себя или кого-то из членов своей семьи.
Такой совет ему дали юристы, сообщило CNN.
По словам юрисконсультанта Белого дома Пэта Чиполлоне, объявления Трампом помилования самого себя повлечет опасное положение для республиканцев.
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Для политика помиловании станет косвенным объявлением своей вины.
Адвокаты Трампа считают, что нельзя сейчас помогать ряду конгрессменов-республиканцев, которые принимали участие в штурме Капитолия 6 января.
45-й президент США Дональд Трамп в последние часы на посту главы государства помиловал 73 человека, еще 70 он смягчил наказание.
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