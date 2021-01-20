Трамп хочет создасть новую политическую партию в США

Трамп хочет создать свою политическую партию. Фото: Reuters

45-й президент США Дональд Трамп планирует с соратниками создать новую политическую партию.

Об этом сообщили Wall Street Journal со ссылкой на приближенных к Трампу людей.

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По словам собеседников, политик обсуждал ее создание с несколькими помощниками. Он назвал бы ее Патриотическая партия.

Издание сообщило, что не уверено в намерениях Трампа. Создание новой партии затратно по времени и ресурсам.

3-и партии в США не получают должной поддержки и никогда не выигрывали на национальных выборах.

45-й президент США Дональд Трамп выступил с прощальным обращением к нации накануне инаугурации Джо Байдена.