Трамп хочет создасть новую политическую партию в США

45-й президент США Дональд Трамп планирует с соратниками создать новую политическую партию.
Об этом сообщили Wall Street Journal со ссылкой на приближенных к Трампу людей.
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По словам собеседников, политик обсуждал ее создание с несколькими помощниками. Он назвал бы ее Патриотическая партия.
Издание сообщило, что не уверено в намерениях Трампа. Создание новой партии затратно по времени и ресурсам.
3-и партии в США не получают должной поддержки и никогда не выигрывали на национальных выборах.
45-й президент США Дональд Трамп выступил с прощальным обращением к нации накануне инаугурации Джо Байдена.
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