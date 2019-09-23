Трамп хочет, чтобы Германия, Франция и ЕС вкладывали больше денег в Украине

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский не сможет даже произнести слово "война", потому что будет в российских клешнях - Безсмертный
Зеленский не сможет даже произнести слово "война", потому что будет в российских клешнях - Безсмертный
1 Просмотров: 4455
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Просмотров: 7614
Что такое "формула Штайнмайера" и почему она возмутила Украину
Что такое "формула Штайнмайера" и почему она возмутила Украину
Просмотров: 1989
"Должна быть системная государственная политика" - Вятрович рассказал о ситуации с украинским языком
"Должна быть системная государственная политика" - Вятрович рассказал о ситуации с украинским языком
Просмотров: 423
Манипулятор использует наши слабости - во Львове обсудили социальную панику
Манипулятор использует наши слабости - во Львове обсудили социальную панику
Просмотров: 2916
Если Зеленский хочет быстрого мира, должен готовиться к войне - Безсмертный
Если Зеленский хочет быстрого мира, должен готовиться к войне - Безсмертный
2 Просмотров: 3375
Гривна сейчас намного сильнее, чем была - экономист
Гривна сейчас намного сильнее, чем была - экономист
1 Просмотров: 1413
Что должен сделать Кабмин: мнение эксперта
Что должен сделать Кабмин: мнение эксперта
Просмотров: 369
Способно ли правительство Гончарука на экономический прорыв
Способно ли правительство Гончарука на экономический прорыв
Просмотров: 1269
"Россия добьется успеха, наш президент окажется в меньшинстве" - Безсмертный про Нормандские переговоры
"Россия добьется успеха, наш президент окажется в меньшинстве" - Безсмертный про Нормандские переговоры
1 Просмотров: 3267
Фото
Все фото
5
4
3
6
19
Быстро помогут только тогда, когда привезут в больницу с дыркой в теле – украинка поделилась впечатлениями от медицины в Италии
Быстро помогут только тогда, когда привезут в больницу с дыркой в теле – украинка поделилась впечатлениями от медицины в Италии
Шторм Имельда: Техас ушел под воду, есть жертвы
Шторм Имельда: Техас ушел под воду, есть жертвы
Не выдержал издевательств: в Китае покончил с собой 13-летний украинец
Не выдержал издевательств: в Китае покончил с собой 13-летний украинец
Греческий язык выучила за год - украинка поделилась впечатлениями от жизни в Афинах
Греческий язык выучила за год - украинка поделилась впечатлениями от жизни в Афинах
Черные пляжи, цветные горы: показали сказочные пейзажи Исландии
Черные пляжи, цветные горы: показали сказочные пейзажи Исландии
Видео
Все видео
Дроны атаковали завод
Дроны атаковали завод
Испанию заливают сверхмощные дожди: такого не видели с 1917-го
Испанию заливают сверхмощные дожди: такого не видели с 1917-го
Впервые сняли на видео редкого кальмара
Впервые сняли на видео редкого кальмара
В России ученый публично поджег себя в защиту этнического языка
В России ученый публично поджег себя в защиту этнического языка
Падение огромных метеоритов зафиксировали в Беларуси и Балтии
Падение огромных метеоритов зафиксировали в Беларуси и Балтии
Интервью
1/5
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Просмотров: 144
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Просмотров: 5220
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Просмотров: 5256
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Просмотров: 1719
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Просмотров: 31347
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
22 сентября 2019
Просмотров: 342
Знищили бізнес
– А в якій сфері твої знайомі працюють? Бо ціни різні, – каже знайома рієлторка. Друзі зі столиці хочуть орендувати у Львові ...
понедельник, 23 сентября 2019 02:39

Трамп хочет, чтобы Германия, Франция и ЕС вкладывали больше денег в Украине

  Комментировать
Трамп хочет, чтобы Германия, Франция и ЕС вкладывали больше денег в Украине
Трамп: "Хочу, чтобы Германия и Франция помогали Украине". Фото: 112

Евросоюз должен больше финансировать Украину.

"Я хочу, чтобы и Германия, и Франция, и Европейский Союз вкладывали больше денег (в Украину - ред.). И я ничего не задерживал. Мы заплатили военную помощь, насколько мне известно", - заявил президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос, почему он отложил военную помощь Украине, сообщает Fox news.

Он уточнил, что расследование по делу семьи Байденов не повлияло на задержку военной помощи Украине.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: США выделят Украине 390 млн на военную помощь

Конгрессмены Палаты представителей поддержали решение выделить Украине 250 миллионов долларов на военную помощь.

В конце августа Трамп поручил своей команде по национальной безопасности пересмотреть программу финансирования системы безопасности в Украине. Задержка обусловила критику со стороны Конгресса.

Washington Post писала, что администрация Трампа приостановила помощь, чтобы оказать давление на президента Украины Владимира Зеленского с целью восстановления коррупционного расследования в отношении бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Трамп хочет, чтобы Германия, Франция и ЕС вкладывали больше денег в Украине». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Постоянное напряжение и много мяса: показали жизнь религиозного братства Кавказа
Постоянное напряжение и много мяса: показали жизнь религиозного братства Кавказа
18
 Просмотров: 34056
Горячая и опасная: как выглядит украинская чемпионка по каратэ
Горячая и опасная: как выглядит украинская чемпионка по каратэ
16
 Просмотров: 30519
Совок жив: реалии оккупированного Луганская показал белорусский блогер
Совок жив: реалии оккупированного Луганская показал белорусский блогер
25
 Просмотров: 24822
Депутат от &quot;Слуги народа&quot; заявила, что украинские ценности &quot;не совпадают&quot; с европейскими
Депутат от "Слуги народа" заявила, что украинские ценности "не совпадают" с европейскими 4 Просмотров: 23310
Ехал в роддом увидеть ребенка: обнародовали данные погибших в масштабной ДТП под Одессой
Ехал в роддом увидеть ребенка: обнародовали данные погибших в масштабной ДТП под Одессой Просмотров: 20692
Мир
Трамп объяснил, почему хочет обнародовать свой разговор с Зеленским
Трамп объяснил, почему хочет обнародовать свой разговор с Зеленским Просмотров: 324
Быстро помогут только тогда, когда привезут в больницу с дыркой в теле – украинка поделилась впечатлениями от медицины в Италии
Быстро помогут только тогда, когда привезут в больницу с дыркой в теле – украинка поделилась впечатлениями от медицины в Италии
5
 Просмотров: 315
В США заговорили об импичменте Трампа: подробности
В США заговорили об импичменте Трампа: подробности Просмотров: 1026
В Сомали террористы напали на военную базу: есть погибшие
В Сомали террористы напали на военную базу: есть погибшие Просмотров: 504
Госдеп США отказался публиковать содержание разговора Трампа и Зеленского
Госдеп США отказался публиковать содержание разговора Трампа и Зеленского Просмотров: 369
Больше всего комментируют
7
Формула Штайнмайера" станет законопроектом - помічник президета
4
Депутат от "Слуги народа" заявила, что украинские ценности "не совпадают" с европейскими
3
Разгон активистов на Львовщине: в полиции прокомментировали ситуацию
3
Нардеп от "Слуги народа" планировал застолье во время заседания Верховной Рады
3
"Это все выдумки Путина": Порошенко заявил, что формулы Штайнмайера не существует
Голосов: 648
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua