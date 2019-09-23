Трамп хочет, чтобы Германия, Франция и ЕС вкладывали больше денег в Украине

Трамп: "Хочу, чтобы Германия и Франция помогали Украине". Фото: 112

Евросоюз должен больше финансировать Украину.

"Я хочу, чтобы и Германия, и Франция, и Европейский Союз вкладывали больше денег (в Украину - ред.). И я ничего не задерживал. Мы заплатили военную помощь, насколько мне известно", - заявил президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос, почему он отложил военную помощь Украине, сообщает Fox news.

Он уточнил, что расследование по делу семьи Байденов не повлияло на задержку военной помощи Украине.

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Конгрессмены Палаты представителей поддержали решение выделить Украине 250 миллионов долларов на военную помощь. В конце августа Трамп поручил своей команде по национальной безопасности пересмотреть программу финансирования системы безопасности в Украине. Задержка обусловила критику со стороны Конгресса. Washington Post писала, что администрация Трампа приостановила помощь, чтобы оказать давление на президента Украины Владимира Зеленского с целью восстановления коррупционного расследования в отношении бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына.