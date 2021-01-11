Трамп готовил протестантов к беспорядкам целый год - эксперт

Как будут развиваться события в США после штурма Капитолия. Фото: Википедия

Весь 2020 год во время избирательной кампании Трамп готовил своих сторонников к беспорядкам, сказал Gazeta.ua эксперт по международным отношениям Владимир Горбач.

"До обнародования результатов выборов говорил, что их фальсифицируют. Парадокс, что это может сделать оппозиция, а не власть. Ему удалось сформировать сообщество фанов, которые верят каждому его сообщению в социальных сетях о фальсификациях. При том, что ни один из 60 судебных исков штаба Трампа не приняли к рассмотрению и признали безосновательными. Америка разделилась не только социально, но мировоззренчески. Трамп готовит электоральную базу для следующей избирательной кампании. А еще боится после передачи власти попасть в тюрьму. Знает, за что могут посадить. Политический кризис в США - форма защиты Трампа от преследований", - объяснил.

"После штурма Капитолия вице-президент Майк Пенс и Администрация президента могли бы ввести 25-ю поправку к Конституции США. Она существует еще с XIX века. Может передать полномочия вице-президентом, если признают главу государства неадекватным. Однако Майк Пенс этого не сделал. Республиканская партия тоже разделена на сторонников Трампа и противников. Демократы предлагают импичмент. Оба варианта запретят Трампу баллотироваться на еще 1 срок. Политические элиты в этом заинтересованы. Но такие процедуры могут усилить протестные настроения. Поэтому их форсируют.

Вашингтон позиционирует себя мировым лидером демократии. Но переживает внутренний кризис с именно демократическими институтами и передачей власти. Итак возникла угроза и мировой демократии. Она давно вызревала. Ослабила Штаты на международной арене. Острая критика звучит от авторитарных режимов: российского, китайского, турецкого. Думаю, Штаты преодолеют кризис и усилят свои мировые позиции в этом году.

Реакция Киева напоминает украинский-белорусские отношения в августе. Говорили, что мы на стороне народа. Но в Штатах он сейчас разделен. Не должны поддерживать ни одну из партий. Надо делать упор на соблюдении демократических принципов и настаивать на правовом решены конфликта. Так всегда делают США.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Соцсеть Twitter пострадала из-за блокирования аккаунта Трампа

Не думаю, что этот кризис повлияет на отношения Штатов с Украиной. Изменятся только субъекты. Неизвестно, как Байден будет реагировать на Зеленского, который наговорил лишнего на встрече с Трампом. США так же будут помогать Украине. Но к нам будет больше требований и жесткий контроль за реформами ".

Американский актер и бывший губернатор-республиканец штата Калифорния Арнольд Щварценеггер назвал действующего главу США Дональда Трампа худшим президентом в истории Америки.