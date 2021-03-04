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четверг, 04 марта 2021 05:50

Трамп будет идти на выборы в 2024 году. Но без Пенса - СМИ

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Трамп будет идти на выборы в 2024 году. Но без Пенса - СМИ
Трамп опять собрался в президенты. Фото: Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп выберет другую кандидатуру на роль вице-президента, если примет участие в выборах 2024 года.

В личных беседах с другими представителями Республиканской партии заявил, что хочет иметь рядом тех, кто до конца поддерживал его, сообщает Bloomberg.

Советники Трампа предлагают ему, чтобы потенциальный вице-президент был темнокожим или женщиной.

Информацию о том, что кандидатура Пенса точно не будет рассматриваться подтвердили три источника среди республиканцев.

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На конференции республиканцев 28 февраля Трамп заявил, что сможет одержать победу на выборах "в третий раз". Он повторил убеждение, что выиграл президентскую гонку в 2020 году.

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Дата
04
марта

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