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пятница, 03 января 2020 13:49

Трамп бросил динамит в ящик с порохом: Байден об убийстве иранского генерала

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Трамп бросил динамит в ящик с порохом: Байден об убийстве иранского генерала
Байден является наиболее вероятным соперником Трампа на президентских выборах-2020 от Демократической партии. Фото: LIGA.net

Бывший вице-президент США Джо Байден раскритиковал операцию Пентагона, во время которой в Багдаде убили иранского генерала Касема Сулеймани.

По словам Байдена, президент Дональд Трамп "просто бросил динамит в ящик с порохом", пишет НВ.

"В заявлении администрации говорится, что цель операции – предотвратить будущие атаки Ирана, но эти действия почти наверняка будут иметь обратный эффект. Президент Трамп должен объяснить американскому народу, как он обеспечит безопасность наших войск и персонала посольств, наших людей и наших партнеров в регионе и за его пределами. Иран точно даст ответ на это ", – говорится в заявлении Байдена.

Байден является наиболее вероятным соперником Трампа на президентских выборах-2020 от Демократической партии.

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Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф назвал операцию ВС США "актом международного терроризма" и пригрозил последствиями. В ночь с 31 декабря на 1 января в столице Ирака сотни демонстрантов попытались взять штурмом посольство США в Багдаде. Дональд Трамп убежден, что за этой атакой стоит Иран.

Ликвидировать генерала Касема Сулеймани, командующего элитных сил "Эль-Кудс" из Корпуса стражей Исламской революции Ирана, приказал лично президент США Дональд Трамп. Генерал Сулеймани активно разрабатывал планы нападения на американских дипломатов и служащих в Ираке и всем регионе.

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