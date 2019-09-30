Трамп: "Я заслуживаю встречи с моим обвинителем"

Один из сотрудников госсаппарата США подал официальную жалобу на президента Дональда Трампа. Фото: Российская газета

Президент США Дональд Трамп заслуживает на встречу с госслужащим, который подал на него жалобу после разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

"Как и любой американец, я заслуживаю встречи с моим обвинителем, особенно, когда этот обвинитель, так называемый источник, представил идеальную беседу с иностранным лидером абсолютно некорректным и обманным образом. Я хочу встретиться не только со своим обвинителем, который представил информацию из вторых, третьих, четвертых рук, но и с человеком, который незаконно предоставляла ему эти данные, которые в значительной степени неверные ... Этот человек шпионил за американским президентом? Серьезные последствия!", пишет Трамп в Твиттер.

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12 сентября один из сотрудников государственного аппарата США подал официальную жалобу на счет того, что сказал президент США Дональд Трамп во время их телефонного разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским. 25 сентября Белый дом обнародовал текст телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, из-за которого в США начали процедуру импичмента. Из текста разговора следует, что Трамп склонял президента Украины Владимира Зеленского начать расследование против политического оппонента бывшего вице-президента Джо Байдена.