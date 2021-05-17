Трагедия в синагоге: количество пострадавших увеличивается

В израильском городе Гиват-Зеев в синагоге обвалилась трибуна. Более двухсот пострадавших. Фото: pixabay.com

Число пострадавших в результате обрушения трибуны в синагоге в израильском городе Гиват-Зеев снова возросла. Их уже 219.

15 человек были эвакуированы в больницы в критическом состоянии. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

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Также известно, что в результате трагедии погибли 40-летний мужчина и 12-летний мальчик.

Остальные получили легкие травмы или госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Инцидент произошел в воскресенье, 16 мая. В израильском городе Гиват-Зеев в синагоге обвалилась трибуна. На момент происшествия в здании находились 600 человек. Национальная компания Израиля с экстренной помощи и транспортировки пациентов просила всех водителей в Гиват-Зеев остановиться на обочине дорог, чтобы не создавать заторов и дать возможность эвакуировать пострадавших. Спасатели продолжают разбирать завалы в синагоге, пока неизвестно, есть ли еще под ними люди.