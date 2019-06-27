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четверг, 27 июня 2019 16:23

Товарищ Кадырова угрожает европейскому депутату

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Товарищ Кадырова угрожает европейскому депутату
Угрожают делегату от Литвы Эмануэлису Зингерису. Фото: Delfi

Делегат ПАСЕ от России Шамсаил Саралиев начал угрожать делегату от Литвы, вторую Украина Эмануэлису Зингерису.

Угрожает за критику главы Чечни Рамзана Кадырова, с которым Саралиев много лет работает, написал в Facebook делегат вын Украъни Владимир Арьев.

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"Я выражаю поддержку Еммануэлису от имени всей украинской делегации. Всех, кто продвигал безусловное возвращение россиян в ПАСЕ, хочу спросить - ну как, все в порядке? Права парламентариев быть услышанными сохранены? Теперь услышали? А это только начало", - написал он.

Партия "Слуга народа" не хочет, чтобы украинская делегация оставляла Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ), несмотря на возвращение России в эту организацию.

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