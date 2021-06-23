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среда, 23 июня 2021 10:37

Топ-11 самых дорогих разводов в мире
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Джефф Безос и Маккензи Скотт / Getty Images
Алек и Джоселин Вильденштейны / Getty Images
Руперт Мердок и Анна-Мария Манн / Getty Images
Берни Экклстоун и Славика Радич / Getty Images
Стив Винн и Элейн Паскаль / Getty Images

Новость, что Билл и Мелинда Гейтс разводятся после 27 лет брака, стала сенсацией. Развод обещает стать самым дорогим в истории. Один из самых богатых людей планеты и соучредитель Microsoft, который стал филантропом, и его жена накопили состояние в $130 млрд. Это поставило пару в пятерку самых богатых в мире. Gazeta.ua собрала топ-11 самых дорогих разводов в современной истории.

1. Джефф Безос и Маккензи Скотт - $38 млрд

  Джефф Безос и Маккензи Скотт / Getty Images
Джефф Безос и Маккензи Скотт / Getty Images

Пара познакомилась во время работы в хедж-фонде DE Shaw, а затем Скотт помогла Безосу запустить глобальный онлайн-магазин Amazon.

В апреле 2019-го пара объявила о разводе. Она получила 4% акций Amazon, стоимостью более $35 млрд. Их стоимость за последний год резко возросла. Скотт, которая повторно вышла замуж в 2021 году, пообещала отдать как минимум половину состояния на благотворительность. Сейчас она занимает четвертое место в списке самых богатых женщин мира из $61,2 млрд. За последний год отдала на благотворительность $8,5 млрд.

2. Алек и Джоселин Вильденштейн - $ 2,5 млрд

  Алек и Джоселин Вильденштейны / Getty Images
Алек и Джоселин Вильденштейны / Getty Images

До Безоса и Скотт, первое место среди самых дорогих разводов занимали Джоселин и Алек Вильденштейны. От мужа-миллиардера, торговца произведениями искусства Алека, жена получила $2,5 млрд и $ 100 млн ежегодно в течение 13 лет после развода в 1999-м.

Светская львица и бизнесмен швейцарского происхождения познакомились, когда обоим было за 30 лет. В них выросло двое детей. Брак продлился 19 лет. В 1997-м Джоселин обнаружила, что муж изменяет. Впоследствии он угрожал ей пистолетом и провел ночь в тюрьме.

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Сразу начался бракоразводный процесс. Условия развода Джоселин включали необычный приказ - она ​​не могла использовать средства для дополнительных косметических операций после того, как изменила тело до неузнаваемости экстремальными процедурами косметической хирургии. С поправкой на инфляцию, сейчас развод оценивают в $ 5,9 млрд.

3. Руперт Мердок и Анна-Мария Манн - $1,7 млрд

  Руперт Мердок и Анна-Мария Манн / Getty Images
Руперт Мердок и Анна-Мария Манн / Getty Images

Медиамагнат Руперт Мердок и Анна-Мария Манн поженились в 1960-х и прожили вместе 32 года. За это время у них родилось трое детей. Пара рассталась в 1998 году. Манн получила $1,7 млрд в качестве компенсации, включая $110 млн наличными. Через 17 дней после развода Мердок женился на Венди Дэн - бизнес-леди и китайско-американской актрисой, которая на 38 лет моложе него.

Сейчас, с поправкой на инфляцию, развод Мердока с женой оценивают в $2,6 млрд.

4. Берни Экклстоун и Славика Радич - $1,2 млрд

  Берни Экклстоун и Славика Радич / Getty Images
Берни Экклстоун и Славика Радич / Getty Images

В 2009-м британский бизнесмен и глава компании-организатора гонок "Формула-1" Берни Экклстоун развелся с бывшей моделью Славикой Радич. После развода бизнесмен заплатил ей $1,2 млрд.

Пара познакомилась в 1982 году на итальянском Гран-при "Формулы-1". Хорватка Славика младше Экклстоуна на 28 лет. Пара поженилась в 1985 году, после рождения дочери Тамары. Они выглядели весьма колоритной парой, ведь она была на 30 см выше его. В конце 1990-х Экклстоун страдал от сердечной недостаточности и переписал почти все состояние на жену, но после успешной операции переписал завещание. В 2009-м пара рассталась. Жена получила половину состояния бизнесмена - $1,2 млрд, что на нынешние деньги равен $1,4 млрд.

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Берни и Славика прожили вместе 24 года. В браке у них родились две дочери. В 2012-м бизнесмен снова женился. Его новой женой стала вице-президент по маркетингу гран-при Бразилии Фабиана Флоси, которая моложе него на 46 лет.

5. Стив Винн и Элейн Паскаль - $1 млрд

  Стив Винн и Элейн Паскаль / Getty Images
Стив Винн и Элейн Паскаль / Getty Images

Гендиректор американской сети казино Wynn Resorts, девелопер, филантроп и коллекционер произведений искусства Стив Винн женился на Элейн Паскаль в 1963-м. Первый раз Стив и Элейн расстались в 1986-м. Затем снова поженились в 1991-м, чтобы окончательного расстаться в 2010-м. Во время развода Стив отдал примерно половину имущества - $1 млрд или $1,2 млрд на нынешние деньги.

6. Гарольд Хэмм и Сью Энн Хэмм - $975 млн

  Гарольд Хэмм и Сью Энн Хэмм / Getty Images
Гарольд Хэмм и Сью Энн Хэмм / Getty Images

В 2012-м гендиректор нефтегазовой компании Continental Resources Гарольд Хэмм и его жена Сью Энн Хэмм подали на развод после 24 лет брака. В ноябре 2014-го Хэмма обязали выплатить бывшей жене почти $1 млрд. В том же году он должен был заплатить ей $ 322,7 млн. Остальную сумму ежемесячно по $7 млн. На сегодняшний день деньги Гарольд заплатил жене $1,1 млрд.

7. Аднана Хашогги и Сандрой Сорайя Дели - $874 млн

  Аднана Хашогги и Сандрой Сорайя Дели / Getty Images
Аднана Хашогги и Сандрой Сорайя Дели / Getty Images

Развод Аднана и Сорайя Хашогги в 1982-м долгое время было самым дорогим в истории. Жена получила от мужа $874 млн, что на нынешние деньги - $2,1 млрд.

Уроженец Саудовской Аравии Аднан Хашогги заработал состояние на продаже оружия королевской семьи. В Швейцарии основал компанию Triad, которая владела банками, гостиницами и недвижимостью по миру. В конце 1970-х старательно поддерживал имидж самого богатого человека мира. Его состояние оценивалось в $4 млрд. С англичанкой Сандрой Дели познакомился в 1960-м. Через год поженились. Сандра приняла ислам и поменяла имя на Сорайя.

Аднан любил роскошь. Мог тратить $250 тыс. в день, устраивал пышные вечеринки, на которые не стеснялся приглашать девушек из службы эскорта. Впрочем, Сорайя тоже не была идеальной женой. С помощью теста ДНК Аднан установил, что отцом второй их дочери Петрины был британский депутат Джонатан Айткен. В 1974-м Сорайя подала на развод, а в 1979-м потребовала $2,54 млрд. В 1982-м суд обязал Хашогги выплатить $874 млн.

8. Тайгер Вудс и Элен Нордегрен - $710 млн

  Тайгер Вудс и Элен Нордегрен / Getty Images
Тайгер Вудс и Элен Нордегрен / Getty Images

Развод профессионального гольфиста Тайгера Вудса с моделью Элин Нордегрен в 2010-м оценивается в $710 млн или $843 млн с поправкой на инфляцию. Вудс и Нордегрен познакомились в 2001-м, а через три года поженились. Однако уже через шесть лет пара рассталась.

9. Дмитрий и Елена Рыболовлев - $604 млн

  Дмитрий и Елена Рыболовлевы / Getty Images
Дмитрий и Елена Рыболовлевы / Getty Images

Российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев после развода с женой Еленой заплатил ей $604 млн. Рыболовлев поженились в 1987-м. У пары - две дочери. В 2008-м Елена подала на развод в суд Женевы, где живет последние годы. В 2014-м пара пришла к согласию относительно суммы возмещения жене в $604 млн. и два дома в Швейцарии.

10. Крейг и Венди Маккой - $460 млн.

  Крейг и Венди Маккой / Getty Images
Крейг и Венди Маккой / Getty Images

Американский бизнесмен Крейг Маккоя основатель компаний AT&T Mobility и Clearwire Corporation развелся с женой Венди в 1997-м, после 23 лет брака. В процессе развода она получила большую часть выплат в виде акций компании Nextel.

Крейг и Венди поженились в 1974-м. В 1995-м началось развод, который завершился через два года. Вскоре после развода Крейг женился в третий раз с бывшей послом США в Австрии Сьюзан Расинською.

11. Мел Гибсон и Робин Мур - $425 млн

  Мел Гибсон и Робин Мур / Getty Images
Мел Гибсон и Робин Мур / Getty Images

Режиссер и актер Мел Гибсон в 2006-м развелся с женой Робин Мур. Пара познакомилась в конце 1970-х в Австралии, где Мур работала медсестрой-стоматологом. За период брака у пары появились семеро детей, один из которых был несовершеннолетним, когда пара решила расстаться. К моменту развода Гибсон заработал $850 млн. Робин получила половину его состояния или $425 млн.

65-летний Гейтс, состояние которого более $130,5 млрд, будет одним из завидных холостяков. Основатель Microsoft является четвертой самым богатым человеком мира. Кто еще из миллиардеров является холостяком, рассказывает Gazeta.ua.

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