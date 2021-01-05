Только фильмы и волны. Ищут добровольца, который будет неделю смотреть кино на изолированном маяке

Ищут добровольца для изоляции на острове-маяке. Фото: goteborgfilmfestival.se

Гетеборгский кинофестиваль ищет добровольца-киномана, которого отправят на изоляцию на удаленный остров-маяк Патер Ностер для просмотра фильмов.

Об этом сообщили на сайте кинофестиваля.

Изоляция продлится неделю. За это время доброволец должен посмотреть 60 фильмов из программы фестиваля.

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Кандидат должен быть готов морально и эмоционально к отказу от интернета, книг, любого общения. Он должен хорошо владеть камерой, ведь все время пребывания в изоляции нужно вести видеоблог.

Всем необходимым для комфортной жизни обещают обеспечить: достаточное количество еды, напитков, удобная кровать. В списке развлечений добровольца будет просмотр фильмов и наблюдения за волнами.

Заявки на участие принимаются с 4 по 19 января.

Историческая драма о Второй мировой войне "Окрашенный птенец" чешского режиссера Вацлава Марула вышла в прокат 10 декабря. Фильм совместного производства Чехии, Словакии и Украины.