Токаев назначил министра, которого пропагандисты называют "русофобом"

Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев назначил министром информации и общественного развития Аскара Умарова.
В российских СМИ его называют "русофобом".
Умаров выступал за продвижение казахского языка в Казахстане, сотрудничал с националистами. Называл 9 мая "непонятной датой".
До назначения министром он работал в руководстве информационного агентства Казинформ.
Российские пропагандисты уже говорят, что не нужно помогать казахстанскому режиму.
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Токаев подписал указ о назначении новых членов правительства 11 января. Всего новых министров там семь из 16-ти.
Президент Казахстана Касим Жомарт Токаев объявил 11 января о завершении основной миссии Организации договора о коллективной безопасности. ОДКБ начнет выводить из страны так называемые миротворческие силы с 13 января, заявил он во вторник на заседании Мажилиса.
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