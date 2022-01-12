Токаев назначил министра, которого пропагандисты называют "русофобом"

Умаров стал министром информации и публичного развития. Фото: Informburo.kz

Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев назначил министром информации и общественного развития Аскара Умарова.

В российских СМИ его называют "русофобом".

Умаров выступал за продвижение казахского языка в Казахстане, сотрудничал с националистами. Называл 9 мая "непонятной датой".

До назначения министром он работал в руководстве информационного агентства Казинформ.

Российские пропагандисты уже говорят, что не нужно помогать казахстанскому режиму.

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Токаев подписал указ о назначении новых членов правительства 11 января. Всего новых министров там семь из 16-ти.

Президент Казахстана Касим Жомарт Токаев объявил 11 января о завершении основной миссии Организации договора о коллективной безопасности. ОДКБ начнет выводить из страны так называемые миротворческие силы с 13 января, заявил он во вторник на заседании Мажилиса.