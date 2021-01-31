Тихановскую выдвинули на Нобелевскую премию мира

Одна из лидеров белорусской оппозиции Светлана Тихановская может получить Нобелевскую премию мира.
Ее выдвинул президент Литвы Гитанас Науседа. Об этом сама Тихановская написала в Twitter.
Оппозиционерка добавила, что вместе с ней на эту премию выдвигается весь белорусский народ.
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"Это замечательное проявление солидарности с Беларусью и признание нашей мирной борьбы за свободу, которая вдохновляет весь мир с августа прошлого года", - заявила она.
На Нобелевскую премию выдвинули также других лидеров белорусской оппозиции - Марию Колесникову и Веронику Цепкало.
Кандидатов на Нобелевскую премию мира могут выдвигать депутаты парламентов и члены правительств различных стран мира, ректоры и профессора университетов, предыдущие обладатели премии, а также бывшие и действующие члены и советники Нобелевского комитета.
Заявки принимаются до конца января. Затем оргкомитет премии мира назовет короткий список претендентов на награду. Лауреат Нобелевской премии мира станет известен в ноябре. В 2020 году этой премией наградили Всемирную продовольственную программу ООН.
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