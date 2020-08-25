Тихановська заявила о подготовке новых выборов в Беларуси

Тихановська заявила, что ее задачей является проведение подготовки к новым выборам в стране. Фото: Pinterest

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская в интервью DW сообщила о своих намерениях в проведении подготовки новых выборов в стране.

По ее словам, она уже имеет "сложившуюся команду специалистов", которые помогут "в этот сложный период".

"Моя задача заключается в том, чтобы объединить команду и направить ее в правильное русло, а именно - на подготовку к новым честным и прозрачным выборов", - подчеркнула Тихановская.

21 августа она через своего адвоката подала жалобу в Верховный суд, чтобы тот признал результаты предыдущих президентских выборов недействительными.

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В Беларуси две недели продолжаются протесты против фальсификации результатов президентских выборов 9 августа, на которых, по официальным данным, Александр Лукашенко, который руководит страной с 1994 года, набрал 80,1% голосов избирателей, оппозиционный кандидат Светлана Тихановская - 10,1%. После этого Тихановська была вынуждена переехать в Вильнюс.