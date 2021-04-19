Террористы напечатали арсенал оружия на 3D-принтере

Арсенал оружия, напечатанной на принтере 3D-принтере / Национальная полиция Испании

Неонацистские террористы напечатали оружие на 3D-принтере. Их с арсеналом поймала в первом подобном случае в стране испанская полиция.

В арсенале была точная копия штурмовой винтовки, стрелковое оружие, несколько пистолетов, 2 электрошокера и мачете. Оружие нашли во время рейда на фабрике в Санта-Крус-де-Тенерифе на Канарских островах. Об этом пишет Daily Star.

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Также полиция нашла руководства по терроризму, учебник по ведению городской партизанской войны и изготовления взрывчатых веществ в домашних условиях с помощью 3D-принтера, литературу о превосходстве белой расы и кобуру для пистолета с символом нацистской армии времен Второй мировой войны.

Как говорится в заявлении полиции Испании, это был первый в стране завод с оборудованием для 3D-печати, который может производить элементы для оружия за считанные минуты. Владелец арестован и обвинен в незаконном хранении оружия и взрывчатых веществ. Специальная команда собак из полицейского отряда по разминированию вынюхивали химические вещества, которые могли использовать для изготовления взрывчатки.

Полиция также нашла 9 магазинов боеприпасов, 2 глушителя, 2 детали для винтовок и пластиковую форму для изготовления спусковых крючков, прицелов и других деталей стрелкового оружия.

Операция состоялась 14 сентября прошлого года, но оставалась секретной по приказу судьи, как это часто бывает в Испании, пока полиция не получила разрешение раскрыть подробности в воскресенье.