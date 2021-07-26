Террористы из сектора Газа подожгли Израиль с помощью воздушных шаров. Армия Израиля ответила обстрелами

Между Израилем и сектором Газа опять обострение. Фото: Интерфакс

На юге Израиля вспыхнули пожары после атаки из сектора Газа воздушными взрывными шарами.

Военные силы Израиля отреагировали на атаку и поразили ряд целей в Газе, сообщает Times of Israel.

Террористические группы, базирующиеся в Газе, запустили зажигательные шары в южную часть Израиля. В результате атаки возникли сразу несколько пожаров.

В ответ на поджоги Израиль объявил, что сокращает зону рыболовства в секторе Газа вдвое, с 12 морских миль до шести. Такое распоряжение вступает в силу немедленно и будет действовать до дальнейшего уведомления.

Реактивные самолеты Армии обороны Израиля поразили ряд целей в Газе через несколько часов после атаки.

Израильские военные самолеты бомбили районы к западу от города Газа, а затем нанесли удар к востоку от Хан-Юниса. Сообщений о жертвах пока не поступало.

Также по сообщениям палестинских СМИ, террористы вели огонь из автоматов по израильским самолетам над сектором Газа на фоне авиаударов.

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Израильские ВВС нанесли серию авиаударов по разным объектам палестинских группировок в секторе Газа. Авиаудары стали ответом на запуск шаров с взрывчаткой из сектора Газа в сторону израильских городов.