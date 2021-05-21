Террорист-смертник хотел мести, поскольку "американцы убивают детей в Сирии"

Мемориал памяти жертвам теракта / Getty Images

22 мая 2017 года, через несколько секунд после того, как певица Ариана Гранде закончила последнюю песню своего концерта в английском Манчестере, террорист-смертник подорвался в помещении, убил 22 посетителей и ранил еще 116. ИГИЛ взял ответственность за этот наиболее смертоносный теракт в британской истории, после взрывов в лондонском метро в 2005 году, когда погибли 52 человека.

Около 22:33 смертник взорвал самодельное взрывное устройство, начиненное гайками и болтами в фойе, у выхода из "Манчестер Арены". На концерте был аншлаг, продано более 21 тыс. билетов. Во время взрыва в фойе было много детей и подростков. Теракт произошел в толпе, возле наиболее загруженного выхода из "Манчестер Арены". Люди начали спасаться паническим бегством. Самой мсолодой жертвой стала 8-летняя Сафф Руссос.

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Позже выяснилось, что нападавшим был 22-летний Салман Абед, уроженец Манчестера ливийско происхождения, которого завербовали исламисты во время визит в Ливию в 2011-м. Хотя британские службы безопасности знали о нем, он не был частью активных террористических расследований.

Родители террориста бежали из Ливии в 1980-х от власти Муаммара Каддафи. Они вернулись в страну после свержения диктатора в 2011-м. Салман был третьим из четырех детей. С соседями семья не общалась. Он и его брат ходили в мечеть, в которой отец работал охранником. Абед был участником уличных банд и попадал в поле зрения полиции задолго до теракта. В 2014 году поступил в университет, но вскоре бросил учебу, работая в пекарное. В свободное время играл в футбол и курил травку.

Соседи говорили, что впоследствии Абед стал набожным и замкнутым. Он привлек внимание британских спецлужб еще в 2015-м, когда в мечети во время проповеди, которая осуждала терроризм, начал публично отрицать. Сестра Абед говорила, что брат руководствовался местью за "американские бомбардировки детей в Сирии, потому что видел, что дети мусульман погибают, и хотел мести".

Младший брат Хашем Абед был обвинений в помощи в организации теракта, арестован в Ливии и выдан Великобритании. 20 августа 2020-го он был приговорен к пожизненно заключению с правом на досрочное освобождение через 55 лет.