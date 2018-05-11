Террорист в упор расстрелял Папу Римского

13 мая 1981 в праздник Богоматери Фатимы 23-летний Мехмет Али Агджа на площади Святого Петра в Риме стрелял и серьезно ранил папу Иоанна Павла II. Понтифик ехал в открытом автомобиле. Агджу задержали на месте и приговорили к пожизненному заключению.

Агджа родился в 1958 году в восточной турецкой провинции Малатья. В 20-летнем возрасте поступил в ультраправого террористической группировки Бозкурт ( "Серые волки").

По приказу Бозкурт, в 1979 г.. в Стамбуле Агджа убил редактора крупной турецкой газеты Milliyet. Его приговорили к пожизненному заключению. Через полгода он бежал из военной тюрьмы в Стамбуле и перебрался в Болгарию.

С фальшивыми документами 10 мая 1981 Агджа появился в Риме. Здесь вместе с тремя сообщниками получил план покушения на папу римского.

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В назначенное время Агджа, под прикрытием толпы сторонников, совершил в Папу Иоанна Павла II несколько выстрелов. Четыре пули ранили понтифика в живот и руку. Ранения получили еще двое случайных людей.

Автор: Reuters Раненный папа Иоанн Павло ІІ

После преступления Агджа пытался убежать. Его задержали монахиня и несколько человек из толпы.

Раненый Иоанн Павел II пережил 5-часовую операцию и выжил.

На четвертый день после покушения понтифик заявил, что прощает Агджу. Однако, преступник был приговорен итальянским судом к пожизненному заключению.

Через два года Иоанн Павел II посетил террориста в тюрьме. Там один они провели длительную беседу.

Автор: Global Look Press Иоанн Павло ІІ и Мехмед Али Агджа

Президент Италии Карло Чампи по просьбе папы помиловал Агджу. Мужчину депортировали в Турцию в июне 2000 года. Там его снова посадили за убийство 1979 г.

Агджа вышел с турецкой тюрьмы 18 января 2010 г. За решеткой он провел почти 29 лет.

Автор: AP Мехмед Али Агджа в день выхода на свободу, 18 января 2010 года

По его словам, Иоанн Павел II, который был для него "воплощением всего того, что олицетворяет капитализм", произвел на него огромное впечатление. Агджа посылал папе открытки.

После выхода из тюрьмы "Серый волк" перешел в католицизм и эмигрировал в Польшу, на родину папы.

Автор: AFP Мехмед Али Агджа на площади Святого Петра в ВРиме в день возложения цветов на могилу покойного потифика

Папа Римский Франциск вспомнил Украину в нынешнем Пасхальном послании "Городу и миру", которое произнес в полдень с лоджии базилики Святого Петра в Ватикане. Понтифик попросил мира для Украины. Кроме Украины, "плодов мира" Папа Римский пожелал и другим странам, в которых продолжаются военные конфликты: Сирии, Йемена, странам Ближнего Востока и Африки.