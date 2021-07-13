Террорист несся набережно на грузовике намеренно давя людей

Люди оставляют цветы в разных местах города жертвам теракта в Ницце / Getty Images

14 июля 2016-го тысячи людей собрались на набережной французской Ниццы, чтобы отпраздновать День взятия Бастилии - праздник независимости страны. Настроение перешло от радости к ужасу, когда грузовик проехал по закрытой пешеходной улице. В итоге 86 человек погибли, в том числе 10 детей, и более 400 зрителей получили травмы.

Когда фейерверк взорвался в небе перед 30 тыс. зрителей, 31-летний тунисский мужчина Мохамед Лахуайей-Бухлель, который планировал свое нападение в течение года, несколько раз проезжал мимо праздничных мероприятий на грузовике, который арендовал за три дня до этого. Вскоре после завершения шоу он привел свой план в действие. Машина перепрыгнула через бордюр зигзагообразно пробираясь сквозь толпу со скоростью 100 км/год, намеренно переезжая людей. Те, кто праздновал буквально за мгновение до этого, начали изо всех сил спасаться, убегая в здания и на пляж.

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Злоумышленник, ранее совершенно неизвестен службам безопасности, проехал около двух километров по пешеходной набережной, прежде чем был остановлен полицией. Он был вооружен пистолетом. Также имел при себе несколько копий штурмового оружия и обезвреженную гранату, чтобы усилить угрожающий вид. Из пистолета он начал стрелять в полицейских, которые убили его.

Через несколько дней после нападения были построены металлические заграждения вокруг набережной. Премьер Мануэль Вальс объявил трехдневный траур, и все торжества были отменены.

Два дня спустя "Исламское государство" взяло на себя ответственность за теракт. 22 июля в нападении были обвинены пятеро сообщников Лахуайдж-Бухеля.