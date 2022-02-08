Тереза Мэй и президент Румынии - назвали претендентов на замену Столтенбергу

Столтенберг уйдет с поста осенью. Фото: Reuters

Президент Румынии Клаус Йоханнис был назван одним из претендентов на пост генерального секретаря НАТО.

Мандат нынешнего генсека Йенса Столтенберга истекает 1 октября, передает Digi24.

Агентство DPA среди претендентов называет бывшую премьера Великобритании Терезу Мэй, премьер-министра Нидерландов Марка Рютте, премьер-министра Эстонии Каю Каллас и бывшего еврокомиссара по иностранным делам Федерика Могерини.

Фаворита на смену Столтенбергу пока нет.

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Решения по должности могут быть приняты на саммите в июне. На этапе предварительного отбора ведутся конфиденциальные дискуссии и переговоры между лидерами государств, министрами и дипломатами.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после освобождения от этой должности возглавит норвежский Центробанк. Нынешний глава Центробанка выразил желание уйти в отставку в августе 2021 года. Сложит полномочия после ежегодного обращения в феврале.