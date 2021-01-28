Тело солистки популярной группы 90-х обнаружили под окнами высотки

Причину гибели певицы выясняют правоохранители. Фото: instagram.com/vostok_gruppa

Вокалистку поп-группы Восток Нателлу Ас обнаружили без признаков жизни под окнами московской высотки.

Тело 48-летней женщины заметил случайный прохожий. Об этом информирует Starhit.

Медики, прибывшие на место происшествия, констатировали смерть.

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Правоохранители сообщили, что рядом с погибшей нашли женскую сумочку с документами, ключами и мобильным телефоном. Следов насильственной смерти или признаков борьбы не обнаружили.

По предварительной информации, певица могла сорваться с пожарной лестницы, расположенной на торце дома и упасть с большой высоты.

В Виннице из окна комнаты в общежитии на 9-м этаже на ул. Келецкой выпал 18-летний студент. Учился в национальном техническом университете.