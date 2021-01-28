Тело солистки популярной группы 90-х обнаружили под окнами высотки

 
Ексклюзивы
1/5
Ахметов с Коломойским показали Зеленскому его возможности
Ахметов с Коломойским показали Зеленскому его возможности
Просмотров: 3141
Мы немного опоздали - Автоюрист рассказал об эффекте от дорожных камер
Мы немного опоздали - Автоюрист рассказал об эффекте от дорожных камер
Просмотров: 207
Мебель является прежде всего произведением искусства, а не функциональным объектом
Мебель является прежде всего произведением искусства, а не функциональным объектом
Просмотров: 81
Дубинский посылает Зеленского на три буквы. Как это может мобилизовать "слуг" голосовать?
Дубинский посылает Зеленского на три буквы. Как это может мобилизовать "слуг" голосовать?
Просмотров: 2322
Защита должников от коллекторов. Почему новый закон не решает проблему
Защита должников от коллекторов. Почему новый закон не решает проблему
Просмотров: 531
"Директора парализовало. А как сделали колокола - отпустило!" — в древней церкви замаливают аборты
"Директора парализовало. А как сделали колокола - отпустило!" — в древней церкви замаливают аборты
Просмотров: 711
Оператор висел над пропастью с камерой за $250 тыс. - вышел триллер "Пик страха"
Оператор висел над пропастью с камерой за $250 тыс. - вышел триллер "Пик страха"
Просмотров: 234
"Как это вы в Украине не понимаете русский?" - як кафе и магазины переходят на украинский язык
"Как это вы в Украине не понимаете русский?" - як кафе и магазины переходят на украинский язык
Просмотров: 2304
Фактически покупаем российскую электроэнергию - эксперт об импорте из Беларуси
Фактически покупаем российскую электроэнергию - эксперт об импорте из Беларуси
Просмотров: 243
"Плюсы" сдались - разблокировали видео Geek Journal с критикой "1+1"
"Плюсы" сдались - разблокировали видео Geek Journal с критикой "1+1"
Просмотров: 360
Фото
Все фото
11
5
3
20
5
Бесплатные фрукты и кастрюли на развес – что удивляет в польских супермаркетах
Бесплатные фрукты и кастрюли на развес – что удивляет в польских супермаркетах
Украинец поразил условиями проживания в польских общежитиях
Украинец поразил условиями проживания в польских общежитиях
Главный мем инаугурации президента США Берни Сандерс заработал $ 1,8 млн на благотворительность благодаря вязаным перчаткам
Главный мем инаугурации президента США Берни Сандерс заработал $ 1,8 млн на благотворительность благодаря вязаным перчаткам
Как отдыхали в послевоенной Англии - подборка фото
Как отдыхали в послевоенной Англии - подборка фото
Муж убил блогерку-жену на глазах у 6-летней дочери за откровенные фото в соцсетях
Муж убил блогерку-жену на глазах у 6-летней дочери за откровенные фото в соцсетях
Видео
Все видео
В России взорвался пороховой завод, где производят заряды для "Градов" и "Смерчей"
В России взорвался пороховой завод, где производят заряды для "Градов" и "Смерчей"
На горнолыжном спуске медведь погнался за туристом: видео
На горнолыжном спуске медведь погнался за туристом: видео
Хатико по-турецки: пес почти неделю ждал хозяина возле больницы
Хатико по-турецки: пес почти неделю ждал хозяина возле больницы
Впервые провели операцию по пересадке сразу обеих рук
Впервые провели операцию по пересадке сразу обеих рук
"Молодцы": в российской Чите ОМОН отказался разгонять митинг
"Молодцы": в российской Чите ОМОН отказался разгонять митинг
Интервью
1/5
После свержения режима Путина Украина попадет в ловушку - Волошина
После свержения режима Путина Украина попадет в ловушку - Волошина
2 Просмотров: 1080
Мы немного опоздали - Автоюрист рассказал об эффекте от дорожных камер
Мы немного опоздали - Автоюрист рассказал об эффекте от дорожных камер
Просмотров: 207
Награждение тех, кто фальсифицировал дело Шеремета, - позор для президента
Награждение тех, кто фальсифицировал дело Шеремета, - позор для президента
2 Просмотров: 1008
Живое обучение всегда было дорогим удовольствием - эксперт рассказал о спросе на репетиторов
Живое обучение всегда было дорогим удовольствием - эксперт рассказал о спросе на репетиторов
Просмотров: 360
Опасно приглашать Россию на Крымский саммит - Сенченко
Опасно приглашать Россию на Крымский саммит - Сенченко
Просмотров: 198
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
28 января 2021
Просмотров: 189
Дуня
— Ох, Юро! Велике горе мене посітило! — голос 97-річного Олександра Микитовича тремтить. — Померла моя жінка. Я кидаю справи і ...
четверг, 28 января 2021 20:29

Тело солистки популярной группы 90-х обнаружили под окнами высотки

  Комментировать
Тело солистки популярной группы 90-х обнаружили под окнами высотки
Причину гибели певицы выясняют правоохранители. Фото: instagram.com/vostok_gruppa

Вокалистку поп-группы Восток Нателлу Ас обнаружили без признаков жизни под окнами московской высотки.

Тело 48-летней женщины заметил случайный прохожий. Об этом информирует Starhit.

Медики, прибывшие на место происшествия, констатировали смерть.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зарезанную женщину нашли в подъезде. Ее мертвого сожителя - в квартире

Правоохранители сообщили, что рядом с погибшей нашли женскую сумочку с документами, ключами и мобильным телефоном. Следов насильственной смерти или признаков борьбы не обнаружили.

По предварительной информации, певица могла сорваться с пожарной лестницы, расположенной на торце дома и упасть с большой высоты.

В Виннице из окна комнаты в общежитии на 9-м этаже на ул. Келецкой выпал 18-летний студент. Учился в национальном техническом университете.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Тело солистки популярной группы 90-х обнаружили под окнами высотки». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
28
января

Антарктиду открыли 201 год назад

Во время пожара на балу король сошел с ума

Взорвался "Челленджер"

Самое читаемое
Елена Шевченко умерла после операции
Елена Шевченко умерла после операции 1 Просмотров: 22348
Дочь легендарного спортсмена и модели обольщает голыми фото
Дочь легендарного спортсмена и модели обольщает голыми фото
15
 Просмотров: 19962
Показали шокирующие фото российского концлагеря в оккупированном Донецке
Показали шокирующие фото российского концлагеря в оккупированном Донецке
19
 Просмотров: 12231
Раввин дал совет президенту Зеленскому
Раввин дал совет президенту Зеленскому
 1 Просмотров: 10323
После разговора с Байденом Путин сделал предложение Госдуме
После разговора с Байденом Путин сделал предложение Госдуме Просмотров: 9063
Мир
Бесплатные фрукты и кастрюли на развес – что удивляет в польских супермаркетах
Бесплатные фрукты и кастрюли на развес – что удивляет в польских супермаркетах
11
 Просмотров: 153
За снежки оштрафовали на 774 тысячи гривен
За снежки оштрафовали на 774 тысячи гривен Просмотров: 405
Украинец поразил условиями проживания в польских общежитиях
Украинец поразил условиями проживания в польских общежитиях
5
 Просмотров: 2547
Злостных нарушителей карантина будут сажать в тюрьму на изоляцию
Злостных нарушителей карантина будут сажать в тюрьму на изоляцию Просмотров: 135
77 ударов палкой каждому за гей-секс
77 ударов палкой каждому за гей-секс Просмотров: 621
Больше всего комментируют
3
Украина может обойтись без вакцинации - врач назвал условия
2
Награждение тех, кто фальсифицировал дело Шеремета, - позор для президента
2
Закон о референдуме: Айвазовская развеяла "зраду"
2
После свержения режима Путина Украина попадет в ловушку - Волошина
2
ОАСК отменил новое украинское правописание
Голосов: 1273
Голосование Финальная часть футбольного Евро - главное спортивное событие 2021 года. Как выступит на турнире сборная Украины?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) станет чемпионом
Просмотреть