Тело белорусского политзаключенного отдали семье с забинтованной головой: видео 18+

Витольд Ашурок умер в заключении. Фото: LRT

Тело белорусского политзаключенного Витольда Ашурка, который 21 мая умер в колонии, отдали родственникам с забинтованной головой.

Ранее им сообщили, что причиной смерти стала остановка сердца, сообщает "Новая газета". Родственники решили не делать дополнительных экспертиз, потому что не доверяют возможным результатам и не хотят затягивать похороны.

"Голова его была забинтована от макушки до носа, виден только рот. Брату пытались объяснить, что случайно уронили, когда доставали из холодильника", - рассказала подруга семьи Ольга Быковская, которая ездила забирать тело вместе с братом умершего.

Быковская сообщила, что повреждения были "странными", но "какие - непонятно, все под бинтами". По ее словам, сердце у мужчины было здоровое.

Следственный комитет Беларуси опубликовал видео с моментом смерти заключенного. Там есть монтажные склейки: что происходило, когда камера не работала, неизвестно. Следователи, ссылаясь на видеозапись, утверждают, что накануне смерти мужчина упал и ударился лицом. По словам сотрудников колонии Ашурок, разбив голову, жалоб на состояние здоровья якобы не высказывал и отказался от помощи или госпитализации.

По данным следствия, в колонии Ашурка обнаружили без сознания, реанимировать его медикам уже не удалось.

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Белорусский политзаключенный Витольд Ашурок умер в колонии. 18 января его приговорили к пяти годам в исправительной колонии за "организацию и подготовку действий, которые грубо нарушают общественный порядок и применение насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел".