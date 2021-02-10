Телеведущая энергично потрясла ягодицами в прямом эфире

Телеведущая энергично танцевала в прямом эфире. Фото: dailymail

Телеведущая утреннего британского шоу Good Morning Britain Шарлотт Хокинс станцевала тверк в прямом эфире.

Об этом сообщил Daily Mail.

Выполнить соблазнительный танец женщина решила после того, как ее коллега рассказал, что некоторые пользователи TikTok танцевали под мелодию из их шоу. Но отметил, что его поразило одно видео, на котором девушки энергично трясли ягодицами.

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Хокинс решила также снять подобное видео и станцевала тверк в центре студии.

Ролик с танцами телеведущей быстро приобрел популярность и стал флэшмобом. В Twitter начали появляться подобные танцы телеведущих с других СМИ.

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