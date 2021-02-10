Телеведущая энергично потрясла ягодицами в прямом эфире

 
Ексклюзивы
1/5
Доллар дешевеет: какая причина и сколько это будет продолжаться
Доллар дешевеет: какая причина и сколько это будет продолжаться
Просмотров: 837
Отстали от России на 10 лет - ветеран АТО
Отстали от России на 10 лет - ветеран АТО
Просмотров: 855
Образ Бандеры создала советская система, чтобы запугивать людей
Образ Бандеры создала советская система, чтобы запугивать людей
Просмотров: 1080
Хвижа та сніжниця - как словом метко охарактеризовать погоду
Хвижа та сніжниця - как словом метко охарактеризовать погоду
Просмотров: 270
Ткаченко должен выполнять закон, а не ретранслировать московские клише
Ткаченко должен выполнять закон, а не ретранслировать московские клише
Просмотров: 855
Плюсы и минусы электронных трудовых - мнение экспертов
Плюсы и минусы электронных трудовых - мнение экспертов
Просмотров: 612
Европа закончилась на пороге итальянской тюрьмы - Маркив
Европа закончилась на пороге итальянской тюрьмы - Маркив
2 Просмотров: 2547
Это психоделическая дурка - Кондратюк о песне от Украины на Евровидение
Это психоделическая дурка - Кондратюк о песне от Украины на Евровидение
Просмотров: 10260
"В народе их называют"Каблучки", или "пирожки" - как купить самый дешевый автомобиль
"В народе их называют"Каблучки", или "пирожки" - как купить самый дешевый автомобиль
Просмотров: 1656
"Циклон дешевле, потому что живет меньше" - Наталка Диденко
"Циклон дешевле, потому что живет меньше" - Наталка Диденко
Просмотров: 585
Фото
Все фото
3
3
3
9
9
Facebook заблокировал аккаунт фотографа из-за &quot;сексуально откровенных&quot; снимков коров
Facebook заблокировал аккаунт фотографа из-за "сексуально откровенных" снимков коров
Первая леди США Джилл Байден снялась в рекламе со своими собаками
Первая леди США Джилл Байден снялась в рекламе со своими собаками
Вулкан извергает артезианскую воду - впечатляющие фото
Вулкан извергает артезианскую воду - впечатляющие фото
Суд обязал миллионера снести резиденцию за $64 млн, которую строили 11 лет
Суд обязал миллионера снести резиденцию за $64 млн, которую строили 11 лет
Впервые обложку Vogue украсила лесбийская пара
Впервые обложку Vogue украсила лесбийская пара
Видео
Все видео
Вертолетные площадки и ледовый дворец: в Крыму нашли еще одну дачу Путина
Вертолетные площадки и ледовый дворец: в Крыму нашли еще одну дачу Путина
Засняли оленя с оторванной головой на рогах
Засняли оленя с оторванной головой на рогах
Внебрачная дочь Путина дружит с племянником российского мафиози
Внебрачная дочь Путина дружит с племянником российского мафиози
Загорелась многоэтажка: кадры смертельной трагедии
Загорелась многоэтажка: кадры смертельной трагедии
Родственник Навального возглавил его родное село в Украине
Родственник Навального возглавил его родное село в Украине
Интервью
1/5
Отстали от России на 10 лет - ветеран АТО
Отстали от России на 10 лет - ветеран АТО
Просмотров: 855
"У нас проблема не в автошколах, а в людях" - автоюрист объяснил нововведения при получении водительских удостоверений
"У нас проблема не в автошколах, а в людях" - автоюрист объяснил нововведения при получении водительских удостоверений
Просмотров: 603
Эксперт сравнил главных тренеров "Динамо" и "Шахтера"
Эксперт сравнил главных тренеров "Динамо" и "Шахтера"
Просмотров: 414
Что надо знать накануне матча "Ливерпуль" - "Манчестер Сити"
Что надо знать накануне матча "Ливерпуль" - "Манчестер Сити"
Просмотров: 252
После деоккупации Крыму Украина не депортирует россиян
После деоккупации Крыму Украина не депортирует россиян
1 Просмотров: 783
Колонка
Иван Столярчук
Иван Столярчук
09 февраля 2021
1 Просмотров: 837
Допотопна мова
– Почему взрослые любят все старое? – вигукує 11-річний хлопець. Напросився до нас із племінниками пограти у вибивного. ...
среда, 10 февраля 2021 16:51

Телеведущая энергично потрясла ягодицами в прямом эфире

  Комментировать
Телеведущая энергично потрясла ягодицами в прямом эфире
Телеведущая энергично танцевала в прямом эфире. Фото: dailymail

Телеведущая утреннего британского шоу Good Morning Britain Шарлотт Хокинс станцевала тверк в прямом эфире.

Об этом сообщил Daily Mail.

Выполнить соблазнительный танец женщина решила после того, как ее коллега рассказал, что некоторые пользователи TikTok танцевали под мелодию из их шоу. Но отметил, что его поразило одно видео, на котором девушки энергично трясли ягодицами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В столичном метро женщина в эротическом платье устроила "грязные" танцы

Хокинс решила также снять подобное видео и станцевала тверк в центре студии.

Ролик с танцами телеведущей быстро приобрел популярность и стал флэшмобом. В Twitter начали появляться подобные танцы телеведущих с других СМИ.

Стюардесса в мини-юбке покрутила бедрами в узком проходе самолета и вызвала восторг у пользователей сети.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Телеведущая энергично потрясла ягодицами в прямом эфире». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
10
февраля

Майка Тайсона посадили за изнасилование

Каспаров победил компьютер в шахматы

Лавина похоронила десятки людей на горнолыжном курорте

Самое читаемое
&quot;Мисс идеальная грудь&quot; сняли обнаженной в бассейне
"Мисс идеальная грудь" сняли обнаженной в бассейне
5
 Просмотров: 51330
Журналистка продает интимные фото
Журналистка продает интимные фото
13
 Просмотров: 42859
Самая красивая женщина мира снялась топлес для глянца
Самая красивая женщина мира снялась топлес для глянца
7
 Просмотров: 28513
Звезда Instagram едва прикрыла голое тело необычным мини-платьем
Звезда Instagram едва прикрыла голое тело необычным мини-платьем
10
 Просмотров: 24804
Пышногрудые модели снялись в провокационной футбольной фотосессии
Пышногрудые модели снялись в провокационной футбольной фотосессии
6
 Просмотров: 16830
Мир
Жена Навального покинула Россию - СМИ
Жена Навального покинула Россию - СМИ Просмотров: 540
Польскую модель нашли мертвой в квартире футболиста "Баварии"
Польскую модель нашли мертвой в квартире футболиста "Баварии" Просмотров: 1098
Иран опровергает данные преднамеренной атаки на самолет компании МАУ
Иран опровергает данные преднамеренной атаки на самолет компании МАУ Просмотров: 54
Береговая охрана спасла с необитаемого острова кубинцев, которые провели там 33 дня
Береговая охрана спасла с необитаемого острова кубинцев, которые провели там 33 дня Просмотров: 225
Унитаз Гитлера купили на аукционе почти за $19 тыс.
Унитаз Гитлера купили на аукционе почти за $19 тыс. Просмотров: 180
Больше всего комментируют
4
Против Порошенко закрыли уголовное дело
3
Платежки за отопление вырастут на 10%: назвали причину
2
Перемирия на Донбассе больше нет - Кравчук
2
Депутаты ОПЗЖ устроили ссору на заседании комиссии по этике
1
Допотопна мова
Голосов: 11
Голосование Какой лучший украинский роман 2020 года?
  • София Андрухович "Амадока"
  • Сергей Сергеевич Saigon "Юпак"
  • Мария Матиос "Букова земля"
  • Илларион Павлюк "Я вижу, вас интересует тьма"
  • Олег Сенцов "Вторую также стоит приобрести"
  • Андрей Курков, Юрий Винничук "Ключи Марии"
  • Марина Гримич "Юра"
  • Владимир Аренев "Заклятый меч, или Голос крови"
  • Петро Яценко "Магнетизм"
Просмотреть