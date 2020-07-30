Telegram пожаловался в Еврокомиссию на Apple

Telegram жалуется на большую комиссию в сервисе AppStore. Фото: needpix

Мессенджер Telegram подал антимонопольную жалобу в Еврокомиссию на корпорацию Apple. Причина - "неконкурентные условия работы" в магазине приложений AppStore.

Текст жалобы есть в наличии у газеты Financial Times.

По информации администрации Telegram, ее не устраивает 30-процентная комиссия, которая взимается с оборота всех приложений в AppStore. Разработчики мессенджера требуют у корпорации разрешения на скачивание приложений в обход AppStore.

"Мы не должны позволять им и дальше злоупотреблять ситуацией на рынке", - написал ранее основатель мессенджера Павел Дуров.

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Еврокомиссия начала антимонопольное расследование в отношении Apple еще в июне. Предметом являются как раз сервисы Apple Pay и AppStore. Тогда на корпорацию жаловался музыкальный стриминговый сервис Spotify.

Из-за обилия фейков о коронавирусе мессенджер WhatsApp запустил совместный с ВОЗ онлайн-проект для борьбы с дезинформацией.