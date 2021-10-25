Телефон убил футболиста

На фотографии Сантьяго Отеро. Фото: thesun.co.uk

В испанском Мадриде скончался бывший футболист 38-летний Сантьяго Отеро во время зарядки телефона.

Следователи называют предположительной причиной смерти короткое замыкание в ванной, пишет The Sun.

Тело мужчины обнаружила жена, вернувшись домой после ночной смены на работе. Рядом с Отеро лежал телефон. На груди у бывшего футболиста выявили ожог.

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Полиция предполагает, что вероятной причиной смерти стал разряд током. Его мужчина получил в ванной, когда телефон упал в воду во время зарядки.

Отеро играл преимущественно за футбольные команды родного региона Галисия. Был центральным нападающим в клубах "Фольгейре", "Ксове Лаго", "Реал Овьедо".

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