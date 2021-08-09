Тауэрский мост сломался

Мост в центре Лондона развели и не могут опустить. Фото: Reuters

В Лондоне поломался разводной Тауэрский мост через Темзу.

Мост перестал опускаться. Автомобили и пешеходы не могут его пересечь, сообщает The Guardian.

Из-за технической неисправности мост остался открытым после прохождения деревянного судна.

Мост между центральной и южной частью Лондона развели во второй половине дня. Позже полиция сообщила о закрытии автомобильного и пешеходного движения.

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Поломка вызвала пробки в Лондоне. Местные власти пообещали решить проблему как можно быстрее.

Согласно отчету, который указывает, сколько денег богатые люди мира заработали во время пандемии, Лондон обогнал Нью-Йорк как город с самой высокой концентрацией долларовых миллионеров в мире. Согласно ежегодному исследованию состояния самых богатых людей от Knight Frank, почти 875 тыс. лондонцев являются долларовыми миллионерами.