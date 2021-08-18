Талибы захватили военную технику США

Талибы выехали в Кабул, размахивая флагами из американских "Хаммеров". Фото: depo.ua

Талибы захватили военную технику, которую США предоставили афганским силам безопасности.

"Значительная часть оборонной техники попала в руки талибов. И у нас нет уверенности в том, что они с готовностью передадут ее нам", сказал советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан на пресс конференции в Белом доме.

Талибы опубликовали фотографии американских военных вертолетов Black Hawk ( "Черный ястреб"), которые США предоставили афганской армии.

"Эти "Черные ястребы" не были переданы талибам. Они были переданы афганским национальным силам безопасности, чтобы те могли защищаться", - сказал Салливан.

Президент Афганистана Ашраф Гани попросил Джо Байдена предоставить эту технику во время визита в Вашингтон.

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"У президента США был выбор. Он мог не дать им вертолеты учитывая риск попадания их в руки талибов - или мог дать, надеясь, что военные смогут использовать их для защиты своей страны", - пояснил советник.

Оба эти варианта были связаны с риском. "В какой-то момент Соединенным Штатам следовало сказать, что афганский народ должен сам постоять за себя", - подытожил Салливан.

Администрация президента США заморозили резервы правительства Афганистана, которые хранятся на счетах американских банков. Это стало одним из первых решений администрации Байдена относительно экономикиАфганистана после захвата власти в этой стране талибами.