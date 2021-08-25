Талибы силой не пускают афганцев в аэрпорт

Талибы перекрыли дорогу в аэропорт Кабула. Фото: Reuters

Талибы перекрыли маршрут в аэропорт Кабула. Пропускают только иностранцев. Так пытаются предотвратить выезд афганцев из страны.

За последние дни уже были случаи, когда афганцев, которые направлялись в аэропорт, возвращали назад, передает Тhe Guardian.

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Муджахид предложил противоречивые обоснования этой политики. Сказал, с одной стороны, "Талибан" препятствовал афганцам ехать в аэропорт, опасаясь, что люди могут погибнуть в давке, но с другой, что эвакуация вывозит таких экспертов, как инженеры и врачи.

Движение "Талибан" остановит эвакуацию иностранцев из Афганистана после 31 августа. Это крайний срок для вывоза граждан и вывода американских войск. С 1 сентября "Талибан" примет другой подход к эвакуации. Попытки продолжить эвакуацию после нарушат условия соглашений. Также талибы не одобряют вывоз из страны афганцев, и призывают толпу, которая держит осаду аэропорта Кабула в попытке выехать из страны, разъехаться по домам.