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воскресенье, 20 февраля 2022 04:30

Такой силы здесь не фиксировали – по Европе пронесся разрушительный шторм. Есть жертвы
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Фото: Reuters

19 февраля шторм Юнис накрыл Великобританию, Нидерланды, Данию, Бельгию и Германию.

Об этом сообщает ТСН.

Шторм обладал такой силой, которую здесь еще не фиксировали никогда. Порывы ветра доходили почти до двухсот километров в час.

"Шторм называют самым мощным за три последних десятилетия", - говорится в сюжете.

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В Лондоне впервые в истории было объявлено красное погодное предупреждение. Там не могли сесть самолеты.

"Некоторые просто зависали в воздухе, а некоторые не решались коснуться посадочной полосы и слетали снова", - говорится в сообщении.

С самого известного стадиона города Уэмбли ветром сорвало купол, а власти призвали британцев не делать на фоне шторма селфи. Вчера в стране из-за сваленных на путях деревьев не функционировало железнодорожное сообщение.

Из-за обрушившихся деревьев в Британии погибли четыре человека. Жертвами шторма стали двое жителей Германии. Также от деревьев погибли по меньшей мере три жителя Нидерландов.

18 февраля на север Германии налетел разрушительный ураган Иления. Погибли не менее двух человек. Ненастье сопровождалось штормовым ветром со скоростью до 152 км/ч. Штормовые шквалы в некоторых городах повлекли за собой наводнения. Синоптики сообщали о возможности нового шторма после урагана в ближайшее время

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