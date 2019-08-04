Так действуют только в "супер-государствах": российских шаманов попросили потушить пожары Сибири

Российские шаманы вызывали дождь на Сибирь. Фото: spzh.news

В России шаманы с бубнами вызывали дожди на горящий Сибирь.

Странный обряд провели на Острове Ольхон, расположенном на озере Байкал. Об этом сообщает Telegram канал Mash.

"Эти во всех смыслах волшебные мужчины и женщины проводят обряд на острове Ольхон, чтобы призвать дожди на горящий Сибирь. Что? Да", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в сибирских шаманов есть что-то вроде профсоюза: организация "Тенгер".

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"Она (организация, - ред.) и свезла их с Бурятии, Забайкалья и Иркутской области, чтобы помолиться за дожди, а также за гармонию, доброе отношение ко всему живому и мир во всем мире", - пишет Mash.

В России продолжаются масштабные лесные пожары в Сибири. Сейчас зафиксировано почти 500 очагов возгорания, за прошедшие сутки была локализована лишь десятая часть. Площадь пожаров постепенно увеличивается.