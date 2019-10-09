Тайное спецподразделение России "расшатывает" Европу 10 лет - СМИ

Путин запустил в Европу тайное подразделение ГРУ. Фото: Главком

Тайное подразделение ГРУ Генштаба России дестабилизирует ситуацию в Европе.

"Сначала состоялась кампания дестабилизации в Молдове, после чего отравление торговца оружием в Болгарии, затем попытка переворота в Черногории. В прошлом году в Британии было совершено покушение на бывшего российского шпиона с помощью нервно-паралитического реагента", - пишет New York Times.

Эта группа под условным названием "часть 29155" действовала по крайней мере десять лет, но западные спецслужбы обнаружили ее существования только недавно.

Информацию подтверждают разведывательные службы четырех западных стран. Однако они не могут четко спрогнозировать, где в следующий раз проявят себя российские оперативники.

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Деятельность команды вполне вписывается в "гибридную войну", которую ведет Путин против Запада. Она сочетает пропаганду, хакерские атаки и дезинформацию, а также открытое военное противостояние.

Российские хакеры могут атаковать через принтеры. Для взлома корпоративных сетей российские хакеры стали использовать принтеры и VoIP-телефоны. Специалисты Microsoft считают, что к атакам причастна группа киберпреступников, известная как Strontium. Другие названия группы - Fancy Bear, APT28 и Sofacy. Ранее ее связывали с Главным управлением Генштаба вооруженных сил России.