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среда, 20 ноября 2019 07:42

Сына экс-президента убили во время лекции

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Сына экс-президента убили во время лекции
Во время чтения медицинской доклада в одной из клиник Берлина убили врача 59-летнего Фритц фон Вайцзеккер. Он - сын бывшего президента Германии. Фото - Deutschland_BRD/Twitter

19 ноября во время чтения медицинского доклада в одной из клиник Берлина убили врача 59-летнего Фритц фон Вайцзеккер. Он - сын бывшего президента Германии Рихарда фон Вайцзеккера.

Фритц был председателем отделения внутренней медицины частной берлинской клиники, расположенной у Шарлоттенбургском дворце, сообщает DW.

Он читал доклад в своей клинике перед 20 слушателями В этот момент на него напал мужчина, который находился среди зрителей, и нанес смертельное ножевое ранение.

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Сообщается также, что в результате нападения серьезные травмы получил один из слушателей лекции, который пытался защитить фон Вайцзеккер. С тяжелым ранением был госпитализирован.

Полиции удалось задержать подозреваемого. Его мотивы пока неизвестны.

В Киеве жестоко убили местного бизнесмена и сына бывшего народного депутата, а также соратника бывшего мэра Киева Леонида Черновецкого 40-летнего Дмитрия Ржевского. Мужчине угрожали расправой, убили на работе. Его нашли в луже крови.

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Дата
20
ноября

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